Peneira fina 03/09/2019

Pombos

O Terminal Rodoviário João Caparroz deve passar por mais uma alteração. Desta vez no telhado. Uma contratação foi realizada para vedar o telhado e impedir que pombos estraguem o forro recentemente implantado. O vereador Ditinho Muleta já fazia este alerta há uns dois meses, por meio de requerimento. Agora, a prefeitura vai desembolsar R$ 17 mil para todos os procedimentos necessários e a obra deve levar 20 dias para ficar pronta. A prefeitura justificou que o telhado tinha passado por manutenção pelas equipes da administração, mas não foi suficiente. Resumindo: dois trabalhos. O de colocar o forro e depois tirar e ter de colocar de novo

E não é de hoje

Faz alguns meses que a reportagem de O Regional tem questionado a superpopulação de pombos na cidade. Não só no terminal rodoviário, mas em outros pontos da cidade, como escolas e praças.

Voltou a falar

O presidente da Câmara Luís Pereira voltou a comentar sobre a ampliação que deverá ser realizada no prédio do Legislativo. Pereira argumentou que as obras devem ficar mais baratas do que R$ 1 milhão, em torno de R$ 700 a R$ 800 mil.

Não vai aumentar

Pereira afirmou enfaticamente que a ampliação nada tem a ver com um possível aumento de vereadores em Catanduva e falou que se trata realmente de mudar o acervo de local e de obra de acessibilidade.

Não se esqueçam

Os catanduvenses podem guardar essas palavras então do presidente da Câmara de que não se trata de obra para aumento de parlamentares. Teremos até o final deste ano para saber se não haverá nenhum projeto que amplie o número de vereadores.

Boa ideia

O presidente da Câmara disse ainda que considerou uma boa ideia a sugestão apresentada nesta coluna, de utilizar a sala de reuniões da Câmara para o arquivo, enquanto as reuniões fossem transferidas para o espaço no subsolo. Porém, segundo o parlamentar, o local não comporta a quantidade de arquivos existentes atualmente. “Achei interessante a ideia de O Regional, que fizesse a sala de reunião o arquivo e a sala de reunião no subsolo. Fizemos o dimensionamento e não é possível acomodar é impossível de ser viabilizada”.

Não dá!

O ex-vice-prefeito de Catanduva, Roberto Cacciari, se manifestou nas redes sociais sobre a reforma da Câmara. “Com todo respeito aos vereadores, não dá para gastar R$ 1 milhão em reforma da Câmara. A prefeitura precisa desse dinheiro!”, disse.

Construção

O setor de construção subiu 2% no segundo trimestre de 2019 ante igual período do ano passado, após 20 trimestres consecutivos de queda nessa base de comparação, segundo dados divulgados pelo IBGE. O reaquecimento das obras impulsionou os investimentos, que avançaram 5,2% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

Algumas empresas do setor sentiram os impactos deste cenário positivo.

Como anda

Falando em construção civil em que pé está a situação da construção dos conjuntos habitacionais da CDHU no bairro Alto da Boa Vista?

Interrupção

A SAEC comunica os moradores do Jardim Europa que nesta terça-feira, dia 3 de setembro, das 8 às 15h30, haverá interrupção no abastecimento de água. Serviços técnicos serão executados na unidade visando futura automação de seu sistema.

Participou

O vereador Aristides Jacinto Bruschi participou no domingo do evento Pesque e Preserve. Pelas redes sociais comentou. “Sempre atento às questões ambientais em nosso município, estive neste domingo no parque dos ipês, onde recentemente estivemos sugerindo ações para evitar seu assoreamento. O evento Pesque e Preserve reuniu um grande número de pessoas proporcionando lazer, convivência familiar e educação ambiental. Parabéns a todos os participantes”.

Vacinação

Prefeitura tem divulgado sobre a vacinação do sarampo. “O avanço dos casos de sarampo em todo o país assusta. Por aqui, a busca ativa por pessoas que precisam tomar a vacina continua. Escolas e faculdades são percorridas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde”.

De sábado

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou no final de semana fotos na posse do bispo de Catanduva Dom Valdir Mamede. “Dia especial para comunidade católica de Catanduva, que recebeu hoje o bispo Dom Valdir Mamede. Tive o privilégio de recepcioná-lo junto ao padre Sylvio, na Igreja Matriz. Depois, participamos da sua missa de posse na Catedral. Desejo sabedoria ao novo bispo, nessa nova missão de governar os fiéis, como mensageiro da fé e esperança