PENEIRA FINA – 03/08/2019

AÇÃO IMPORTANTE

A Campanha de Vacinação Contra a Raiva entra em mais um final de semana de trabalho em campo. As equipes da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) continuam o atendimento in loco e vão percorrer as chácaras dos bairros Jardim Oriental, Km 7 e Jardim dos Coqueiros. A ação será realizada no sábado e no domingo, dias 3 e 4 de agosto. Posteriormente, serão vacinados os animais que vivem nas propriedades rurais e, em seguida, pontos móveis atenderão a demanda nos bairros. Cães e gatos com mais de três meses de vida devem ser vacinados anualmente. Este ano, a estimativa é proteger 17.379 cães e 3.509 gatos. O morador que preferir também tem a opção de levar seu animal para ser vacinado na Unidade de Vigilância em Zoonoses. Quem possuir mais de seis animais, bichos bravios ou com dificuldade para serem levados aos pontos de vacinação, pode agendar a imunização pelo telefone (17) 3524-2445. O esquema de agendamento segue até o dia 16 de agosto de 2019.

Cartão de abastecimento

A prefeitura de Catanduva abriu licitação para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de implantação e operacionalização do sistema informatizado e gerenciamento de abastecimento de combustível, com utilização de cartões magnéticos para a frota de veículos. A abertura das propostas será realizada no dia 14 de agosto, às 9 horas.

Contrato

A prefeitura de Catanduva publicou o extrato de contrato firmado com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Catanduva e região. Vencedora da Chamada pública 03/19 para fornecimento parcelado de frutas, verduras e legumes para a secretaria de educação. O valor total do contrato é de R$ 717.064,00

Revogado

Foi publicado também no Diário Oficial do Município a revogação da licitação para a compra de brinquedos em metal para playground que seriam instalados em praças e áreas verdes de Catanduva.

Homenagem

O Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sérgio Ciquera Rossi, proferiu, na sexta-feira (26/7), às 17h00, palestra na Câmara Municipal de Monte Azul Paulista. Com a presença do Secretário-Adjunto da Fazenda do Estado, Milton Luiz de Melo Santos e das autoridades locais e da região, o Secretário-Diretor Geral falou sobre as atribuições e ações de fiscalização da Corte de Contas paulista junto aos jurisdicionados. Na oportunidade, Sérgio Rossi e Milton Luiz foram homenageados pelo Legislativo com o ‘Título de Cidadão Monte-Azulense’ em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população da comarca.

Eleições

Neste domingo (4), eleitores de cinco municípios voltarão às urnas para escolher novos prefeitos em eleições suplementares. A votação ocorrerá em um município de Minas Gerais, dois de São Paulo, um do Piauí, um do Paraná e um do Rio de Janeiro. Esse tipo de pleito é necessário quando há a cassação do registro de candidatura, do diploma ou do mandato do mais votado em uma eleição regular.

Em São Paulo

Em São Paulo, serão realizadas novas eleições em dois municípios: Meridiano e Floreal, que possuem 3.308 e 2.515 eleitores, respectivamente. Em Floreal, os mandatos do prefeito, João Manoel de Castilho (PSDB), e de seu vice, Gilberto de Grande (DEM), foram cassados por abuso de poder político e econômico e compra de votos no pleito de 2016. Já em Meridiano, o prefeito, Orivaldo Rizatto (PSDB), e a vice, Márcia Adriano (PTN), foram condenados por compra de votos. As decisões foram confirmadas no início deste ano pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Concurso

A prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Administração e RioPretoPrev, divulgou quatro editais para concursos públicos que irão contratar 349 novos servidores em diversas áreas da administração. Na próxima semana está prevista a divulgação de mais um edital com 202 vagas na área da saúde. Os salários variam de R$ 1.550 a R$ 8.251. As inscrições para esses editais serão abertas na próxima quinta-feira, dia 8 e terminam no próximo dia 30 de agosto (sexta-feira). A Fundação Carlos Chagas foi a vencedora do certame, pois ofereceu os menores valores para as taxas de inscrição. Os preços variam de acordo com o cargo pretendido: agentes comunitário de saúde e de combate endemias, R$ 47; para cargos de nível médio R$ 55; e para ensino superior, R$ 75. A previsão é de que as provas sejam realizadas em outubro.

Vistoria

Neste domingo (04), às 16h, o Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi vistoria a futura unidade “SP + Perto”, de São José do Rio Preto. A Unidade atenderá 96 municípios das regiões de Governo de Catanduva, Jales, Votuporanga e a própria Grande Rio Preto oferecendo ‘’padrão Poupatempo’’ Na oportunidade o Secretário apresentará não apenas o programa para a região e imprensa local, como já demostrará perspectivas artísticas do empreendimento e como será a unidade.

Saúde

O Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, já conta com a adesão de 546 Unidades de Saúde da Família (USF) que passam a ampliar o horário de atendimento à população de 92 municípios. Ao todo, as unidades habilitadas possuem 1.975 equipes de saúde, representando uma cobertura de mais de 6,8 milhões de pessoas. No total, para as 546 unidades já habilitadas pela pasta, o Governo Federal irá repassar cerca de R$ 96 milhões a mais em custeio já neste ano e, aproximadamente, R$ 200 milhões em 2020.

Da Reportagem Local