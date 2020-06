PENEIRA FINA 03/06/2020

Movimentada

A sessão da Câmara de ontem foi bastante movimentada. E, talvez, tenha sido a que mais teve visualizações durante o momento em que era transmitida ao vivo. Foram mais de 400 visualizações simultâneas pelas redes sociais, principalmente no início, quando o bispo e os pastores participaram da reunião parlamentar. Durante a sessão, enquanto os religiosos falavam sobre o pedido para a reabertura das igrejas aos fieis para cultos e missas, o vereador André Beck entrou em contato com a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes e a colocou ao vivo para comentar o pedido.

Reabrirá

Marta, por sua vez, falou ao publico que assistia e aos participantes da sessão, que deve reabrir os templos, com a edição de novo decreto ainda esta semana. Foi aplaudida. Mas também foi criticada. Criticada principalmente pelo pastor Lucas Martins, que fazia o uso da palavra. Segundo ele, mesmo ficando feliz com a divulgação, a prefeita esperou toda a mobilização, com mais de 6 mil comentários na transmissão, para anunciar a reabertura, o que poderia ter sido feito antes.

Palavra

Os religiosos esperam que a prefeita, desta vez, reabra mesmo como prometido e não faça, como quando falou sobre o comércio e não o fez. Fiéis aguardam o decreto para essa semana.

Jogo político

O coronavirus surgiu em um ano que por si só já é desgastante. O ano de eleições municipais. Não é difícil notar jogadas políticas em muitas ações realizadas. Com a questão aberturas das igrejas neste momento, não tem sido diferente. Tem muitos querendo “aparecer” e pegar carona com toda essa situação. E não estamos falando dos religiosos que defendem seus fiéis e os interesses da Igreja, para deixar claro.

tensão

Durante o período de sessão interrompida para a participação dos religiosos, houve um momento de tensão entre parlamentares. A coisa saiu do controle, presidente do Legislativo precisou suspender os trabalhos, houve discussão entre os parlamentares, e até mesmo pastor que estava inscrito para falar, quase desistiu.

E o Doria?

Em determinado momento, houve a informação de que o governador ou representante do governo do Estado iria falar com os vereadores por videoconferência durante a sessão, mas o tempo passou e ninguém do governo falou, pelo menos até determinado horário.

Ele falou!

E Daniel Palmeira, que ultimamente tem ficado sempre muito quieto nas sessões ordinárias, lançou uma frase de impacto ontem a noite: “Eu acho que o governador nem deveria ser colocado na tela”, Daniel Palmeira.

Números

Mais duas mortes foram confirmadas por Covid-19 em Catanduva. Homem, 74 anos, morador da Vila Rodrigues, estava internado no Hospital Unimed São Domingos e homem, 31 anos, morador do Residencial Júlio Ramos, estava internado no Hospital Emílio Carlos. No total, Catanduva agora tem 10 mortes pela doença. Outros dois óbitos seguem em investigação: Homem, 82 anos, morador da Vila Maria Jorge, estava internado no Hospital Padre Albino e Mulher, 76 anos, moradora do Loteamento Cerradinho, estava internada no Hospital Emílio Carlos. Óbito descartado: Homem, 50 anos, morador do Jardim Augusta, estava internado no Hospital Emílio Carlos. Dentre os casos confirmados, Catanduva contabiliza 127 e outros 620 suspeitos.

Limpou!

Publicamos aqui ontem que para esta quarta-feira, que retorna a feira da praça do Idoso, os consumidores iriam verificar a quantidade de mato alto no local. Mas ontem, a prefeitura foi lá e fez a limpeza.

Servidores

O Projeto de Lei Complementar 145/20 revoga, na lei que cria um plano de socorro financeiro aos estados e municípios em razão da crise causada pelo novo coronavírus (Lei Complementar 173/20), o artigo 8º, que prevê a contenção de despesas nos estados e municípios, como proibição de reajustes aos servidores até o fim de 2021. A proposta, do deputado Carlos Veras (PT-PE), tramita na Câmara dos Deputados. A lei complementar estabelece um auxílio financeiro emergencial de R$ 60,1 bilhões, que serão transferidos para os governos estaduais e municipais, conforme regras detalhadas na norma. Prevê também a suspensão do pagamento de prestações de dívidas a vencer neste ano, inclusive com a União. Como contrapartida, a lei prevê a contenção de despesas de estados e municípios.

Não deve pagar

Na avaliação de Carlos Veras, os servidores públicos não devem pagar pela crise. “A exigência de contrapartida, além de representar uma interferência da União na gestão dos estados e municípios, é injusta com os servidores públicos que há anos estão sem reajuste salarial e precisam mais do que nunca ter sua renda e direitos preservados”, disse, lembrando que metade dos servidores recebe menos de R$ 2,7 mil por mês.

Trabalho

O Projeto de Lei 2989/20 proíbe a administração pública de suspender ou rescindir unilateralmente contratos com prestadores de serviços terceirizados durante a pandemia de Covid-19. Como contrapartida, as empresas contratadas ficam impedidas de demitir funcionários sem justa causa no mesmo período. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados.