PENEIRA FINA 03/03/2021

ENTROSAMENTO NOS PROTOCOLOS

Independentemente das questões políticas, o profissionalismo administrativo tem prevalecido na relação Prefeitura e Câmara dos Vereadores. O secretário de Administração Richard Casal convocou uma reunião para organizar o envio de requerimentos e indicações, objetivando agilizar as providências e respostas com exatidão e transparência. Foram mais de 300 proposituras enviadas do Legislativo ao Executivo somente em fevereiro. Participaram deste encontro: o advogado Diego Gil, as servidoras Adriana Senhorini, Cássia Fuser, Mariana Fernandes, Olga Monteiro Martins e a advogada Gabriela Piva (representante do gabinete do prefeito). “O entrosamento respeitoso das duas casas visa o bem comum da coletividade”, explica Richard Casal.

GLEISON E PADRE: FUTEBOL É ESSENCIAL!

Prefeito Padre Osvaldo e o vereador Gleison Begalli entendem que futebol e demais atividades físicas em geral são essenciais. Gleison fez o projeto e o Prefeito sancionou a Lei nº 6.118/2021! Agindo com dois pesos e duas medidas, o Prefeito preferiu não sancionar a lei que enquadrava como essenciais também os restaurantes e bares da cidade. A postura do Prefeito revoltou os proprietários de restaurantes e bares que foram até a Câmara na tarde de ontem cobrar explicações do Presidente da Câmara e do Prefeito.

IGUALDADE

Padre Osvaldo e Gleison Begalli foram muito criticados por todos os empresários presentes. Eles não aceitam que apenas o setor pague a conta da Covid-19. Todos têm consciência que a situação da saúde está grave, mas não entendem porque mercados, igrejas, bancos, lotéricas, shopping centers, usinas e tudo o mais podem funcionar, com restrições e somente o setor sofre com o fechamento no horário noturno, que é o explorado por eles para defenderem o pão de cada dia.

EMPRESÁRIOS NÃO TEM O QUE FAZER

O empresário proprietário do Gê Lanches falou durante a manifestação e disse que chegou ao seu limite. Que possui dez funcionários em casa, proibidos de trabalhar, porque não pode dar férias para eles, porque já foram gozadas no ano passado. Não pode demitir porque foram beneficiados pelo auxílio do Governo, que pagava parte do salário e agora estão usufruindo de estabilidade. Que pode falar por todos, já que os empresários de restaurantes e bares não têm mais como honrar seus compromissos e as pessoas poderão ficar sem pagamento, causando sofrimento para muitas famílias de Catanduva.

PADRE OSVALDO ESPERA O GOVERNADOR

Realmente a coisa está pegando fogo na cidade, ontem houve o vazamento de um áudio do Prefeito Padre Osvaldo, onde declara ao interlocutor que está aguardando a modificação para faixa vermelha ou o “lockdown” pelo Governador do Estado João Dória, que é do mesmo partido do Prefeito. Segundo o Prefeito nesse momento não poderia fazer nada. Em Rio Preto o Prefeito Edinho Araújo, que é um gestor experiente, não quis ficar esperando para ver, decidiu aumentar já as restrições ao comércio e serviços não essenciais, proibindo atendimento presencial em restaurantes, lanchonetes e no comércio em geral, além de fechar salões de beleza, barbearias e academias. Afinal de contas estamos ou não estamos enfrentando grave crise de saúde em nossa cidade com risco de faltar atendimento médico para pacientes? As pessoas estão perguntando se temos Prefeito.

SINDICÂNCIA DAS DENTADURAS

É forte o indício de mais irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde na gestão da ex-prefeita Marta do Espírito Santo. Próteses dentárias foram pagas com dinheiro público e ninguém foi contemplado. É hora de pedir uma sindicância para apurar esse fato e punir os culpados. “Deve ter gente rindo a toa com isso, mas os dentes mostrados podem não ser dele”.

QUEM GOVERNA CATANDUVA?

Vocês já ouviram aquele dito popular “Cão de muitos donos passa fome”? Pois é. Catanduva está sob o controle de muitas mãos, muitos palpites, muitas opiniões, mas falta quem dê o norte, quem administre, quem cobre! Não precisa ser autoritário, mas tem que ter autoridade! Não precisa ser arrogante, mas tem que ser firme! Nossa cidade está limpando o mato, trocando lâmpadas e olhando para trás sabemos que já é uma grande evolução. Mas é muito pouco para uma cidade de mais de 120 mil habitantes, que é líder de uma região de 19 municípios. Não adianta reunir e dialogar, tem de agir!

ESPERANDO PELO FLASH

Anunciada pelas redes sociais da prefeitura, a mudança de direção da rua Pernambuco, no quarteirão que compreende a rua Amazonas e avenida Engenheiro José Nelson Machado, que valeria, segundo a publicação, a partir do dia 1º de março na verdade não saiu do papel. Pelo menos não por enquanto. Nenhuma troca de placa, de pintura de solo foi realizada no local. E como o governo tem utilizado muito as visitas do prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, pode ser que a alteração de mão de direção esteja aguardando abrir um espaço na agenda do Chefe do Executivo para poder comparecer “in loco” e posar para foto com os dizeres: “Prefeito Padre Osvaldo visita trecho em que mão de direção será modificada”.

QUEM QUER FAZ

No ano passado, a capital paulista abriu um hospital de campanha para atender pacientes da Covid-19. Ontem, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, autorizou 50 novos leitos na Unidade de Pronto Atendimento e unidades básicas de saúde. A pergunta que fica é: Como outros locais conseguem abrir novos leitos e em Catanduva não? Apesar do dinheiro da Covid-19 ser “amarrado” como justificado, abrir leitos exclusivos para pacientes da cidade, que seja para enfermaria, daria para ser feito. Temos locais para isso em gestão municipal. Por exemplo, o Centro de Especialidades Médicas (CEM).