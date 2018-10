PENEIRA FINA 02-10-2018

Vai fazer

A palavra do prefeito Afonso Macchione em evento realizado na semana passada mostra que ele está realmente disposto a mudar a situação do trânsito sobre a linha férrea. Afirmou que algo tem de ser feito senão a cidade sofrerá consequências caso aumente o volume de vagões da RUMO num futuro próximo. Diante disso, dá para ter uma noção de que se a RUMO aceitar o projeto proposto pela comissão do Comdu, a obra deve sair do papel. Vamos aguardar o desfecho dessa situação para os próximos meses já que a empresa que deve administrar a linha férrea por mais 30 anos ainda não se manifestou a respeito.

Lava as mãos

Durante a fala, Macchione também afirmou que soube que o pontilhão da rua Sete de Setembro seria patrimônio da União. Com isso, caso o governo federal decida interceder e falar vai derrubar o viaduto, ficaria mais difícil a prefeitura interceder. Será que isso pode ocorrer?

Nada ainda

E sobre o projeto da Câmara de tombamento do viaduto Santo Alfredo ainda nenhum sinal, nem do prefeito de sancionar ou vetar, nem da Câmara de promulgar a lei já que o prefeito ainda não o fez.

Reação

O movimento Reação pode mudar de nome. Está tão parado – pelo menos não divulga nada – que o nome já poderia ser estagnação. Enquanto isso, o assunto vai se perdendo no tempo e praticamente caindo no esquecimento.

Sessões

Os comentários da semana passada foram sobre como foi a sessão ordinária da Câmara na semana passada. As discussões acaloradas, as brigas, o áudio da secretária… A expectativa é para saber se algo ocorrerá na sessão da próxima terça-feira.

Interceder

Há quem diga que o presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi deveria, a partir de agora, impor mais rigor ou pelo menos tentar reduzir a quantidade de brigas dentro do plenário, principalmente quando o tema fugir dos projetos que estão sendo votados. Como ocorreu na terça-feira passada.

Menor

Talvez pensando em o quanto as discussões dos vereadores estejam se alongando, o presidente da Casa reduziu o número de projetos a serem votados na sessão de terça-feira. Serão quatro proposituras votadas em primeira discussão.

E o transporte

A prefeitura ainda estuda, com o setor jurídico, como proceder depois que a Câmara – diga-se base aliada – rejeitou o projeto do transporte coletivo. Aquele que autorizaria o Executivo a abrir licitação para a concessão dos ônibus circulares.

Semana movimentada

Últimos dias de campanha eleitoral e o clima pretende esquentar a partir de agora. O número de bandeiras de candidatos, passeatas, carreatas tende a aumentar nessa semana, todos em buscas de seus eleitores para o dia 7 de outubro.

Já é bom orientar

Lembrando que os eleitores que ainda não decidiram seu voto têm ainda uma semana para pensar e optar por aquele que acredita ser o melhor para o país. O voto é a nossa maior ferramenta, o instrumento da democracia e tem de ser levado a sério. Analise os candidatos, suas propostas, acompanhe as informações sobre o que tem sido dito por eles, explore o máximo de tudo que eles pretendem fazer caso sejam eleitos e decida. O Brasil precisa de mudança.

Inadimplência

O volume de empresas com contas em atraso e incluídas nos cadastros de inadimplentes continua crescendo a taxas elevadas. Em agosto de 2018 foi registrado um aumento de 9%, ante o mesmo período do ano passado. A alta foi puxada mais uma vez pela região Sudeste, que subiu 16,31% no número de empresas devedoras. Com exceção da região Norte, que teve um avanço na quantidade de devedores (1,9%), as demais também apresentaram aceleração: 4,4% no Sul, 3,2% no Centro-Oeste e 3,1% no Nordeste. Os dados são do Indicador de Inadimplência da Pessoa Jurídica apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Sem data

Apesar da Ordem de Serviço ter sido assinada pelo Secretário de Habitação e pela CDHU, ainda não tem data definida para que as obras dos 70 apartamentos que serão construídos em Catanduva sejam iniciadas. O novo conjunto habitacional será no Alto da Boa Vista e há um grande número de pessoas a espera de quando será realizado o cadastramento para conseguir a casa própria.

Rondas

O vereador e presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, elaborou requerimento no qual pede para que a Guarda Civil Municipal faça rondas ostensivas próximas a praça do Posto do Jardim Salles. Afirmou ainda o horário que essa fiscalização deve ser feita às 18h30.

Salles

Ainda sobre a mesma praça, o parlamentar pede para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realize a limpeza do local, além de uma manutenção na área de lazer do Jardim Salles.

Da Redação