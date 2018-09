Peneira Fina 02-09-2018

Não andam…

Catanduva tem diversas obras sendo realizadas. Mas duas delas começam a lembrar a Escola de Ensino Infantil construída com recursos do Pró-Infância, que demorou quatro anos para ser concluída e alguns meses para começar a funcionar. Reportagem de hoje de O Regional mostra que a Prefeitura aditou mais uma vez o contrato com a empresa responsável pela reforma do terminal rodoviário João Caparroz. Neste caso por mais 60 dias. Essa reforma foi iniciada em 2015 e, agora, se realmente cumprirem os prazos, será concluída em outubro deste ano. A rodoviária, talvez, seja hoje a mais cobrada, porque muitas pessoas utilizam o local e deveria também ser um cartão postal da cidade. Mas quem tem passado por lá, tem reclamado da escuridão, do piso escorregadio, dos transtornos que a obra tem acarretado e da demora para ser concluída. O mesmo acontece com o Teatro Municipal Aniz Pachá. Obra também iniciada na gestão anterior e que se arrasta, arrasta e não acaba. Ah, para não esquecer, duas construções de creches também ficaram um bom tempo paradas. Agora, a prefeitura finalizou o processo licitatório para dar andamento. Antes que mandem nota de esclarecimento, não estamos citando justificativas para atraso, se dependeu do governo federal, do Estado ou do município. Apenas cobrando que as obras públicas sejam realizadas de forma mais rápida possível, independentemente de quem seja essa responsabilidade.

Campanhas nas ruas

Os candidatos de todo o Estado e do Brasil, claro, já estão com suas campanhas na rua. Em Catanduva não poderia ser diferente. Ontem, já foi possível ver bandeiras de candidatos pela rua Brasil e até mesmo eles, dando uma voltinha pelo calçadão.

Agenda

O Regional tem recebido diariamente a agenda dos presidenciáveis, de candidatos a deputados federais, estaduais de outras regiões. Mas os candidatos de Catanduva não enviam material sobre suas campanhas. Aliás, quem tiver interesse em encaminhar as atividades que estão sendo realizadas, basta enviar para o email: politica@oregional.com.br.

Na sessão

A Sessão de terça-feira promete ser extensa, isso porque três pessoas foram convidadas para esclarecer temas aos vereadores e dois deles polêmicos. O secretário Nilton Marto Vieira da Cruz é um deles e falará sobre o projeto que autoriza o Executivo a licitar a concessão do transporte coletivo de Catanduva.

Falando em transporte

Ontem foi o primeiro dia do aumento na passagem de ônibus municipal. Boa parte dos usuários já sabia do reajuste, até porque informes foram publicados no terminal, mas a situação também pegou algumas pessoas desprevenidas.

Não agradou

Reportagem de O Regional mostra que o reajuste de R$ 0,15 na passagem não agradou os usuários, que reclamam principalmente das condições do serviço prestado. Está na hora da prefeitura dar uma olhadinha melhor em como andam os veículos utilizados pela Jundiá.

Indeferido

O assunto político do dia não poderia ser outro. Os ministros do TSE decidiram indeferir a candidatura de Lula à presidência da República. Com isso, Haddad deve ser oficializado o candidato pelo PT. Há ainda recursos para a decisão dos ministros. Mas a primeira decisão começa a mudar o cenário da campanha política para o cargo máximo do Executivo Brasileiro.

Não se manifestaram

Em Catanduva, os políticos daqui não se manifestaram a respeito pelas redes sociais pelo menos. A candidata Beth Sahão, do PT, priorizou os trabalhos de campanha e não falou sobre o assunto até o início da tarde de ontem.

Presidenciáveis

Alguns dos presidenciáveis falaram sobre o assunto. Foi o caso de Henrique Meireles. “Eu defendo a despolitização da justiça e o direito de defesa de todos os brasileiros. Mas quanto mais cedo decidir melhor. Porque esclarece. Não é candidato? Então vamos debater quais são os candidatos efetivamente. E aí é melhor para a população porque tira essa confusão de ‘alguém que é candidato, mas não é candidato. O candidato à presidente que aparece como candidato a vice, ou o vice que não é candidato a vice e, sim, a presidente. Ou a candidata que não é candidata a nada, mas é candidata à vice-presidente’. Nós vamos acabar com isso e mostrar a realidade, quais são de verdade os candidatos. E aí vamos comparar”, disse ele.

Em nota

O PT encaminhou nota a imprensa. “Diante da violência cometida pelo Tribunal Superior Eleitoral contra os direitos de Lula e do povo que quer elegê-lo presidente da República, o PARTIDO DOS TRABALHADORES afirma que continuará lutando por todos os meios para garantir sua candidatura nas eleições de 7 de outubro. Vamos apresentar todos os recursos aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos políticos de Lula, previstos na lei e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Vamos defender Lula nas ruas, junto com o povo, porque ele é o candidato da esperança”.

Da Redação