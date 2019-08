PENEIRA FINA – 02/08/2019

Força tarefa

Uma força-tarefa reuniu comunidade, pais e educadores para levar melhorias à escola municipal Prof.ª Maria Aparecida Carvalho Azarite, em Catanduva. Cada pessoa conseguiu ajudar da maneira como podia. A união não só fez a força, como também a diferença na comunidade escolar da Vila Santo Antônio. A diretora Rute de Souza Barbosa Torres explica que os professores tiveram o cuidado e também a preocupação com a segurança das crianças.O assunto foi debatido inclusive em reunião da Associação de Pais e Mestres do Município (APEM) e nela ficou definido que atividades seriam realizadas para a arrecadação de dinheiro para melhorias na escola.“Fizemos a Festa Lítero-Musical e levantamos recursos para algumas melhorias. O orçamento ficou acima do esperado e foi em conversa com os professores e com a secretária de Educação que uma professora lembrou que o pai de uma aluna trabalha com sistemas elétricos e eletrônicos, o Diego Praisller, pai da Vitória. Ele se dispôs a ir atrás. Fez três orçamentos e encontrou o melhor preço”, conta Rute.

Data alterada

A Comissão Especial de Inquérito que investiga suposto favorecimento de Empresa de concreto de Catanduva em obras públicas, vem informar que as Oitivas da referida CEI, que estava marcada para amanhã 02/08/2019 às 14:30, foi transferida para o dia 08 de Agosto de 2019, às 14 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Catanduva. Registrado

Oitivas

Seis empresas devem ter representantes ouvidos pela comissão de inquérito na nova data agendada. As empresas foram contratadas pela Prefeitura de Catanduva para diversas obras na cidade.

Concluída

A obra de instalação de galerias pluviais na rua Altair finalmente foi concluída. A divulgação sobre o recapeamento asfáltico do trecho foi da prefeita Marta Maria do Espirito Santos Lopes nas redes sociais. “A rua Altair se transformou em um verdadeiro tapete depois de serviços de recape executados hoje. O trabalho finaliza as obras no trecho, da avenida José Nelson Machado até a rua Novais. Além de pavimento novo, foram construídas galerias para conter as águas da chuva dos dois lados da via. Isso significa mais qualidade de vida para os moradores e comerciantes da baixada.”Sem registro

Informações na tarde de ontem ao Jornal O Regional davam conta de que a nova empresa de ônibus que assumiu o transporte coletivo no contrato emergencial não registrou em Carteira os trabalhadores que estão atuando na prestação de serviços.

Segundo dia melhor?

O primeiro dia da Auto Viação Suzano foi considerado conturbado. Algumas linhas atrasaram, alguns usuários tinham apenas o cartão de passes da outra empresa, e duvidas sobre os itinerários. Ontem, o representante da empresa garantiu que a situação vai melhorar e tudo está entrando nos “eixos” agora. É o que realmente esperamos.

Licitação

O representante da Auto Viação Suzano também comentou que pretende participar da próxima licitação para a contratação por 10 anos e não somente ficar no contrato emergencial. Esperamos que nessa nova licitação muito mais de uma empresa participe para reduzir o máximo possível o valor das passagens.

Senado

O segundo semestre de 2019 reserva aos senadores um dos maiores desafios desta legislatura: a votação da reforma da Previdência. A Proposta de Emenda à Constituição 6/2019 passou em primeiro turno pelo Plenário da Câmara dos Deputados em 12 de julho e, depois de votada em segundo turno pelos deputados (o que deve ocorrer a partir de terça-feira, dia 6 de agosto), começará a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), onde terá como relator o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).A inclusão ou não de estados e municípios na reforma deve ser um dos temas polêmicos a serem definidos, assim como a situação de categorias profissionais específicas, como professores e policiais, que foram beneficiadas na reta final da tramitação na Câmara. Apesar disso, o vice-líder do governo no Senado, Izalci Lucas (PSDB-DF), acredita que a tramitação deve ser menos complicada de agora em diante. Na opinião dele, será mais fácil aprovar o texto no Senado, uma vez que os senadores já vêm acompanhando as votações dos deputados e até enviaram sugestões às lideranças.

Opcional

As mulheres grávidas poderão optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação na rede pública de saúde. É o que determina o projeto de lei (PLS 3.947/2019) que aguarda designação de relator na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Conforme a proposta, às parturientes que optarem pelo parto normal, será garantido o direito à analgesia não farmacológica e farmacológica. O projeto, do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), determina que a grávida seja conscientizada acerca do parto normal e da cesárea, devendo a decisão ser registrada em termo de consentimento. Além disso, se o médico responsável discordar da opção da paciente, deverá registrar as razões em prontuário. Em sua justificativa, o parlamentar argumenta que, de acordo com estudos, a crescente taxa de cesarianas, nos últimos 30 anos, acompanhou a diminuição nas taxas de mortalidade materna.

