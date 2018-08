PENEIRA FINA 02-08-2018

Cobrança

Passados quase dois meses da informação de que a Prefeitura desistiu de recorrer na ação sobre o dissídio dos funcionários públicos, o tema foi bastante discutido ontem. O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, convidou o presidente do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat), Roberto José de Souza, para falar sobre a questão. Em resposta, Souza afirmou que ainda aguarda um posicionamento do prefeito Afonso Macchione Neto, que até o momento, não teria sinalizado quando fará o acerto com os servidores dos valores a serem pagos.

Na Justiça

Souza explicou ainda que há meios de tentar receber individualmente os valores com correção e juros. Porém, para entrar com ação em Juizado especial é preciso aguardar ter sido publicado o trânsito em julgado da ação sobre o dissídio. Feito isso, cada servidor pode entrar com ação em busca do que é seu de direito.

Vai pagar

O prefeito afirmou que irá cumprir a determinação da Justiça. A questão é que não informou quando fará isso. A situação pesa ainda mais ao Executivo depois que as autarquias e a Câmara já decidiram ou já fizeram o pagamento, como é o caso do IMPC que tem notificado os aposentados em como proceder.

CRÍTICAS

O presidente da Câmara, Enfermeiro Ari, fez duras críticas ao prefeito por meio de vídeo nas redes sociais. Incluiu na edição até mesmo uma entrevista de Macchione a uma rede de televisão quando afirmou que resolveria a questão dos servidores o quanto antes. “Macchione prometeu resolver o problema, agora ele se faz de desentendido?”.

Banana

E no vídeo não faltou provocação ao prefeito Afonso Macchione Neto. Enfermeiro Ari afirmou ainda: “Agora ele se faz de desentendido. Qual é o seu posicionamento? Ele está dando uma banana aos servidores”, disse o Chefe da Casa de leis, em vídeo realizado.

Concreto

Depois de ter recebido um drible do prefeito, no uso do dinheiro do superávit da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec), e não aceitar a proposta do parlamentar em utilizar o dinheiro para o pagamento dos servidores, Enfermeiro Ari enfatizou. “ O que vemos é essa vontade exacerbada de jogar concreto no rio. Não aceitamos mais essa enrolação”.

Silêncio

Enquanto isso, a prefeitura segue em silêncio sobre a questão do dissídio. A única informação obtida foi por meio do Simcat, de que a secretária de finanças estaria de férias e, agora retornando, verificaria o relatório com o setor de Recursos humanos para posteriormente encaminhar ao Chefe do Executivo.

Varrição

A prefeitura está prestes a concluir a licitação para contratar empresa que fará o serviço de varrição de ruas em Catanduva. Trata-se de um desmembramento depois que a coleta de lixo passou a ser responsabilidade da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva. Atualmente é mantido um contrato emergencial, com a mesma empresa que fazia antes, a Monte Azul Ambiental.

Mesmas ruas

Porém, se a esperança dos moradores de bairros era conseguir ter as ruas de seus imóveis limpos. Para isso ainda não há previsão de ocorrer. O que há alguns anos era mantido, pelo menos uma ou duas vezes por semana, agora fica por conta de cada um fazer sua parte em frente a sua casa. E pode ser que a varrição se estenda mas de forma gradativa e talvez nem mesmo contemple a cidade toda.

3 tempos

A Secretaria de Trânsitos e Transportes Urbanos (STU) pelo jeito não pretende alterar a mão de direção da rua XV de Novembro em seu início. Mudado por conta do desvio da ponte da avenida Engenheiro José Nelson Machado, o primeiro quarteirão da XV entre a Sete de Setembro e Daniel Soubhia, deve continuar recebendo o fluxo em duas mãos. E, portanto, mantendo a sinalização semafórica naquele cruzamento em três tempos.

Dados eleitorais

Para as eleições gerais de 2018, 33.040.411 eleitores estarão aptos a votar no Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (1º) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitorado paulista representa 22,4% do total brasileiro, que é de 147.302.354 eleitores. No universo de pessoas aptas a votarem em São Paulo, as mulheres representam a maioria, somando 52,8%, e os homens, 47,2%. Em relação ao nome social, uma das novidades destas eleições, 1.805 optaram por mudar o nome que aparecerá no caderno de votação. Quanto à idade, 41% dos eleitores têm entre 25 e 44 anos e, em relação ao grau de instrução, metade do eleitorado tem ensino médio completo (26,43%) e ensino fundamental incompleto (23,79%).

Dados eleitorais II

No time de eleitores com voto facultativo, os jovens com 16 e 17 anos equivalem a 0,5% do total, ou seja, 172.308. As pessoas com mais de 70 anos totalizam 8,9% (2.959.069) e os analfabetos, 2,41% (795.434). Os eleitores que declararam ter deficiência somam 1%, o que corresponde a 351.553. Os três maiores eleitorados do Estado são a capital, com 9.052.724 eleitores, Campinas (849.127) e Guarulhos (814.342). Em contrapartida, o município com menor eleitorado é Borá (1.123), distante quase 490 km da capital. O cadastro eleitoral foi fechado em 9 de maio para emissões do primeiro título, transferências, revisões e biometria. Após essa data, o sistema da Justiça Eleitoral entrou em fase de atualização de seu banco de dados, para a preparação das eleições.

Da Redação