PENEIRA FINA 02/04/2021

PÁSCOA DOS IDOSOS

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa acompanhou a tradicional entrega de ovos de Páscoa a idosos. Por conta das restrições da pandemia, a distribuição foi feita diretamente aos representantes de quatro instituições e não diretamente aos velhinhos, como acontecia em anos anteriores. O ato foi realizado no Fundo Social, idealizador da campanha. Na ocasião, Padre Osvaldo foi recepcionado pela presidente do órgão, Vera Pinfildi e por representantes das entidades. As entidades contempladas foram: Associação São Vicente de Paulo, Recanto Monsenhor Albino, Recanto Nosso Lar e Lar dos Idosos de Pindorama.

FEIRA LIVRE NO RECINTO

Conforme manchete deste matutino e matéria da Jornalista Ariane Pio, domingo é dia de feira! A tradicional Feira da Vila Celso será realizada no Recinto de Exposições, aos domingos de manhã, no sistema drive thru. Para atender os feirantes, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente liberou o espaço onde fica os pavilhões no recinto, condição que permite o percurso de veículos para retirada dos produtos. A medida atende às regras da Fase Emergencial do Plano São Paulo. Destacamos aqui o empenho da equipe do prefeito que atua na Secretaria de Meio Ambiente, a secretária Malu e o Diretor de Agricultura e Abastecimento Rodrigo de Souza “o Rodriginho da Feira” que sempre lutou pela causa dos feirantes. Parabéns a todos!

VACINÔMETRO

O Governo de São Paulo passou a divulgar quinta-feira (1º) o percentual de vacinação em cada município de São Paulo em relação à população local. A ferramenta digital, desenvolvida em uma parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados em todo o Estado. A evolução da imunização contra a covid-19 em Catanduva com divulgação por doses: Das 26.911 vacinas aplicadas, 19.312 foram utilizadas na primeira dose, enquanto 7.599 foram para a segunda dose. Lembre-se de efetuar o pré-cadastro, evite filas e aglomeração acessando: www.vacinaja.sp.gov.br.

VACINÔMETRO II

A ferramenta está disponível no site do Vacinômetro do Governo de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro), no botão “Ranking de Vacinação”. O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado. O sistema Vacivida permite todo o acompanhamento individualizado e em tempo real dos registros de pessoas imunizadas contra o coronavírus. O banco de dados também conta com relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas. Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, o sistema está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e também pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

NOME CORRIGIDO

Na próxima terça-feira (05) o Legislativo discutirá PL 33/2021, Projeto de Lei do prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) a propositura “retifica” a denominação da Rua Projetada 16, do Loteamento Residencial Horizon dado pela Lei 6.083/20 onde consta “Carlos Eduardo Benedito Jorge” fica retificado para “Carlos Eduardo Benito Jorge”. A Lei 6.083/20 foi sancionada pela ex-prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes em 11 de agosto de 2020.

A CARIDADE DEVE SER ANÔNIMA,

DO CONTRÁRIO É VAIDADE!

(Ditado Judaíco)

DO LEITOR

Não esperemos leis perfeitas, criadas por nós, homens imperfeitos; Também não esperemos cumpri-las; Homens imperfeitos, também não cumprem leis imperfeitas, mas, deveríamos cumprir as leis perfeitas de Deus; Mesmo porque, sem elas e sem cumpri-las, nossa vida perde todo o senso de justiça e correção; Se vamos sofrer ou alegrarmo-nos, que seja pela consciência tranquila do dever corretamente cumprido! A todos um bom fim de semana de páscoa. (Roberto Cacciari)

COMEÇA DIA 06

O Auxílio Emergencial 2021 (benefício financeiro concedido pelo Governo Federal) destinado às pessoas que receberam Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, e que atendiam aos critérios dos Programas em dezembro de 2020, recomeçará a ser pago no próximo dia 06/04. A partir de hoje os brasileiros poderão saber se estão ou não na lista consultando no Dataprev do governo Federal.

COLETA DE VOLUMOSOS NESTA

O Mutirão de Coleta de Volumosos será executado, esta semana, em dois dias, hoje sexta-feira e sábado, dias 2 e 3 de abril. O serviço começa sempre às 7 horas, com percurso nos bairros do cronograma. Deixe o material na calçada de sua casa e colabore com a iniciativa para deixar a cidade mais limpa, livre da dengue e de animais peçonhentos.