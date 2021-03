PENEIRA FINA 02/03/2021

2ª DOSE DA VACINA

Catanduva recebeu mais doses da Coronavac e vai iniciar hoje, dia 2, a aplicação da segunda dose da vacina em profissionais da saúde e idosos com 90 anos ou mais. Fique atento aos postos de atendimento, os trabalhos no drive thru de vacinação no aeroporto seguem normalmente de segunda a sexta-feira das 08 às 17 h.

PROCURA-SE LEITOS

Em agosto de 2020, o então candidato a prefeito Padre Osvaldo foi a São Paulo pleitear junto ao governador, mais leitos para hospitais de Catanduva. A fundação Padre Albino chegou emitir nota dizendo que o “candidato” não estava autorizado a falar ou requerer nada em nome da instituição. Leitos conseguidos, vida que segue! Na tarde de ontem depois do evento com prefeitos da região, o prefeito de Catanduva disse em entrevista que o pleito de mais leitos naquela ocasião, teve uma resposta positiva por parte do estado e como a cidade de certa forma, “rejeitou”, esses leitos foram para São José do Rio Preto.

HABEMOS PADRE

Catanduva sediou uma reunião histórica com senso comum entre prefeitos e prefeitas de toda região, na assembleia foram decididos vários detalhes sobre a tal “Fase Laranja intermediária” que ditará as novas regras para enfrentamento da Covid. Reunir tantos prefeitos em um consenso não é tarefa fácil e merece destaque a capacidade de liderança do prefeito Padre Osvaldo. Para Joamir, prefeito de Ariranha, a reunião foi muito proveitosa e decisiva. Joamir lembrou que sua cidade em 2020, teve muitos contaminados em um curto espaço de tempo, incluindo no lar de idosos, o que deixou a administração preocupada. As novas medidas de restrição encabeçadas pelo prefeito de Catanduva vem ao encontro da grande necessidade de barrar a disseminação do vírus.

MAIS VACINAS

Até o final de abril, o Governo de SP entregará 46 milhões de doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde. Até 30 de agosto, outros 54 milhões de doses da vacina serão enviadas ao Governo Federal. As 100 milhões de doses eram esperadas até 30 de setembro, mas com a intensificação da produção, foi possível antecipar em 30 dias. De cada 10 brasileiros vacinados, 9 são imunizados com a vacina do Butantan. O Instituto, que já entregou o que corresponde a 90% de todas as vacinas utilizadas na rede pública do país, vem criando uma força-tarefa para manter o ritmo de produção acelerado. Desde o dia 27 de janeiro, idosos que possuem entre 80 e 84 anos de idade estão sendo vacinados, três dias antes da data inicialmente indicada. A partir do dia 3 de março, o Governo de SP começará a imunizar idosos de 79, 78 e 77 anos de idade.

TEMPLOS E IGREJAS

Ao lado de deputados federais e estaduais de SP que fazem parte das “Frentes Parlamentares Evangélicas”, de representantes da Igreja Católica e de outras religiões, o governador Joao Doria assinou decreto que passa a considerar como essenciais as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações sanitárias e protocolos de saúde. A decisão desagradou representantes de bares e restaurantes de Catanduva e região, a classe estuda fazer um protesto para que seus estabelecimentos possam abrir com horário mais estendido. A data do manifesto ainda não foi marcada.

REUNIAO RELAMPAGO

O Vice-presidente da Câmara Municipal, Cesar Patrick, convocou os senhores vereadores para uma “reunião relâmpago” que ocorreu ontem(01) às 17 h no interior da Casa de Leis, o atual presidente Gleison Begalli continua afastado para tratamento de saúde. “Está difícil entender certas atitudes da mesa diretora da Câmara”, disse um dos edis. A Câmara esta sob protocolos de segurança por conta de contaminação e restrições da Covid e somos chamados a comparecer, com advento das redes sociais e instantaneidade e facilidade da comunicação, as deliberações de última hora deveriam ser remotas ou via aplicativo de mensagens.

PREFEITOS ALERTADOS

Durante a reunião no Teatro Municipal na manhã de ontem, os prefeitos foram alertados a cerca das informações repassadas pelas agências da vigilância sanitária nos municípios, Os dados e números que serão passados pelos agentes serão confrontados com número de autuações e caso prefeitos ou agentes “façam de conta que fizeram a lição de casa”, O Ministério Público será informado para que providências sejam tomadas.