PENEIRA FINA 02/02/2021

ABREM-SE AS CORTINAS

Hoje começa oficialmente o ano legislativo com a “primeira sessão ordinária da 18° legislatura” com uma peculiaridade: A eleição das comissões permanentes! Tais comissões são responsáveis pela maioria dos erros e acertos na Casa de Leis, são vagas bem pouco respeitadas já que nas últimas legislaturas a maioria dos membros (com exceções) não possuía “um certo preparo” para dar pareceres, geralmente jogando as responsabilidades ao plenário para não demonstrar deficiências em opinar com conhecimento de causa detalhando os projetos como faziam antigos vereadores.

INICIAM-SE OS TRABALHOS

Com o início dos trabalhos da Câmara Municipal de Catanduva, temos três projetos colocados em segunda discussão, todos apresentados na legislatura passada (2017/2020) e estarão “em discussão” sem muito que discutir. Dois desses projetos são de autoria do ex-vereador Onofre Baraldi e um do vereador Ivan Bernardi. São projetos sem muita “expressão” para o município. O vereador Onofre esteve por vários anos na vereança e o que temos fruto do seu trabalho, em sua maioria, são alguns nomes de ruas e praças e o vereador Ivan indica que percorrerá o mesmo caminho dando nome a alguns logradouros.

O CâMBIO SUMIU?

Uma van “da saúde” estacionada no pátio da Prefeitura na Rua Ceará teve seu conjunto de câmbio retirados e o mesmo foi reaproveitado em um veículo da Secretaria de Meio Ambiente. Segundo o Conselho Municipal de Saúde que compareceu ao local após denúncia, a manobra não teve qualquer tipo de autorização pela Secretaria de Saúde. Estaremos acompanhando o fato e o desfecho desta história. Até o fechamento desta edição a secretária da saúde Cláudia Monteiro ainda não tinha se manifestado sobre o caso.

CARROÇAS DA SAÚDE, A VOLTA!

Em agosto esta coluna verificou que havia vários veículos “da saúde” quebrados no pátio da própria secretaria, após diligência percorremos o tal pátio na Rua Ceará onde verificamos que tais peças estavam disponíveis para conserto dos veículos da prefeitura, mas que ninguém na época tomou providências para tal. Será que um mês após assumir o novo governo esses problemas já foram sanados? Será que ainda existem veículos sem bateria, sem cinto de segurança e com pneus carecas ali estacionados nos fundos da Secretaria de Saúde? Será que idosas doentes ainda tem de segurar a porta das ambulâncias que viajam diuturnamente levando doentes? Estaremos repetindo a visita sem aviso e esperamos um cenário diferente.

INVESTIMENTOS EM TURISMO

Em 2020, os recursos repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo do Estado, chegaram a R$ 223,3 milhões, o maior valor dos últimos seis anos. Foram atendidos 180 das 210 cidades turísticas do Estado, 70 estâncias e 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs). Na comparação com 2019, houve um aumento de 20,4% para as obras de infraestrutura e melhoria turística. Seria utópico requerer resultados obtidos no “governo Marta” nesta área, uma secretaria só para cuidar do tema “turismo”, com todos os gastos da estrutura, mas veremos as demandas e projetos do atual secretário de turismo de Catanduva pastor Lucas Martins que tem “um Estado inteiro” para buscar ideias e recursos.

PRIMEIRO MÊS

O governo do prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa completou esta semana um mês de trabalho. Foram muitas as visitas, viagens, reuniões dentre outros afazeres que fizeram com que o prefeito de Catanduva acordasse bem cedo já convocando alguns secretários para lida. O próprio Prefeito avaliou seu primeiro mês como positivo e disse que há muito ainda o que fazer; Ele tem percorrido todos os setores da prefeitura onde enumera os problemas com um caderninho de anotações a mão buscando solução para cada demanda ou reclamação recebida. Para os funcionários, o prefeito, por enquanto, tem avaliação positiva, pois, sempre os trata com respeito e sempre respondendo as indagações dos mesmos.

PRIMEIRO MÊS II

Já para o povo de Catanduva, a administração do padre ainda não alcançou políticas públicas efetivas à população. “Para nós dos bairros, só apareceu a limpeza que andam fazendo por toda cidade, temos falta de remédio nos postinhos e os médicos da prefeitura tem um horário muito curto não dando tempo de atender a todos como deveria”, disse dona Alzira moradora na vila Celso.

PROMESSA NO ESPORTE

O secretário de esportes de Catanduva, Marcos Braga, tem se esforçado para reativar as muitas modalidades esportivas “enterradas” nos últimos governos. Novo no cargo, Braga assumiu a missão de “ressuscitar a natação” e de cara pleitear (onde quer que seja) para que a piscina histórica do conjunto esportivo seja reformada, a discussão já passou pelas mesas de reunião do Executivo Municipal e será levado ao Estado. Tal piscina viu surgir grandes campeões em nossa cidade, mas hoje mostra o descaso de ex-governantes e secretários que permitiram que o tempo e o descaso acabassem com um equipamento tão importante para antigos e quiçá, aos novos atletas.

DA CÂMARA MUNICIPAL

“O responsável pela ações educativa da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa), Diego Luiz da Silva e Palmieri esteve na Câmara de Vereadores reunido com o presidente Gleison Begalli (PDT) e o vice-presidente César Patrick (Republicanos) para traçar planos em conjunto e evitar a propagação da doença na cidade. Diego Palmieri enfatizou a importância das ações integradas neste momento. “A EMCAa e o Legislativo devem promover ações de comunicação e possibilitar que a população seja informada com total transparência de como está sendo feito o trabalho na cidade”, destacou. O presidente Begalli se postou positivamente à solicitação sendo que o Legislativo deve também participar desta iniciativa”.

COMBATE A DENGUE

Com essa reunião de Diego Luiz com presidente da Câmara falando a respeito da dengue, entendemos que algo deverá ser feito pela “Casa de Leis”? Será que o presidente estará contribuindo ainda que de forma indireta para o combate à dengue? Seria a primeira Câmara a destinar recursos para campanhas como o “combate a Dengue” . A Câmara dispõe de quase R$ 13 mi/ano e seria de muito bom grado ceder uma fatia a esta e outras causas.