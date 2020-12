PENEIRA FINA 01/12/2020

ENFIM DEZEMBRO

Hoje se inicia o dezembro mais emblemático da história. Ultimo mês de um ano que fez o mundo refletir do que realmente vale a pena. Dezembro multicolorido pelas luzes de Natal, mas que será triste para as famílias que não terão aqueles que ano passado puderam cear juntos e dar aquele abraço de feliz natal. Natal que significa nascimento e chegada. Foram onze meses de um ano de incertezas e muitas partidas prematuras e assim segue a vida; Vida até que chegue a nossa vez na lápide com as descrições “aqui jaz”. Viva mais e melhor, de forma a impressionar a si mesmo despreocupado com “o que acha a plateia”; Viva mais e melhor quebrando paradigmas, inventando moda, presenteando sem motivos de datas pelo simples prazer de ver um sorriso; Viva mais e melhor, dê graças, pois, você está vivo (a)!

ESTAMOS NO AMARELO

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (30) o reforço em ações de enfrentamento da pandemia em São Paulo. Para reduzir o contágio e evitar pressão sobre o sistema de saúde, todas as regiões do estado retornam à fase amarela do Plano São Paulo de controle sanitário e flexibilização econômica até o dia 4 de janeiro. A decisão recebeu aval de médicos especialistas do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo. A medida não fecha setores econômicos em nenhuma das 645 cidades paulistas, mas fortalece ações de restrição a aglomerações.

CUIDADOS NA ZONA AMARELA

Com o regresso geral para a terceira das cinco fases do Plano SP, atividades como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, escritórios, concessionárias e comércios de rua voltam a ter limitações de horário e capacidade de público (onde estavam na verde). O atendimento presencial em todos os setores fica restrito a dez horas diárias, sequenciais ou fracionadas, e 40% de capacidade. Os estabelecimentos terão que fechar o atendimento local até as 22h. Todos os eventos com público em pé estão proibidos na fase amarela.

PREFEITOS NO AMARELO

Está marcada para hoje uma videoconferência do governador João Dória com prefeitos de 62 cidades que apresentaram maiores taxas de aumento de internação e ocupação de leitos por pacientes contaminados pelo coronavírus. Autoridades estaduais e municipais vão discutir medidas adicionais e conjuntas de controle da pandemia. “Faremos essa reunião com os 62 prefeitos com o objetivo de melhorar o controle da pandemia nesses municípios e oferecer a eles, se necessário, apoio para que possam proceder com as orientações do Governo de São Paulo”, afirmou Doria.

A região de Catanduva avançou para a fase 3 (amarela) na nova classificação do Plano São Paulo em 04 de setembro último e mesmo com a alteração em algumas cidades do Estado hoje, continuaremos no amarelo. Qual a dúvida? Alguns incautos ou neófitos não observaram esse detalhe e já foram maldizendo gratuitamente prefeitos e o governador por colocar São Paulo no amarelo. Ei?! Psiu?! A região de Rio Preto estava em laranja até setembro e “subimos para o amarelo”; Em 04 de setembro! Vamos ficar atentos para não ficar perdendo tempo discutindo em rede social que depois da eleição etc, etc… Fica em paz !

MAIS UM SECRETÁRIO

O jornalista Richard Casal foi o escolhido pelo prefeito eleito Padre Osvaldo para compor a pela Secretaria Municipal de Administração a partir de 1º de janeiro. Em processo de transição, a equipe do padre esteve reunida com a prefeita Marta do Espírito Santo e a chefe de gabinete Daniela Arieta, juntamente com o vice eleito Cláudio Romagnolli e o advogado Fernando Sá. Foram repassadas muitas informações, tais como a folha de pagamento dos servidores, os contratos da Prefeitura, as pendências e um resumo da gestão atual.

DO INDICADO A SECRETÁRIO

“Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de colaboração; É um grupo novo, renovado e pretende mudar a mentalidade em relação à Câmara dos Vereadores; Com administração Padre Osvaldo vai haver um respeito mútuo e estaremos dando muita atenção aos pedidos dos vereadores as reivindicações e atender a câmera na medida do possível dentro da legalidade e de uma forma que a coelha todos os anseios da coletividade; A Ideia é melhorar a vida da população principalmente dos bairros mais carentes que é vontade do prefeito eleito” disse Richard Casal.

GASTOS COM COVID

Conforme veiculado nas mídias de O Regional, os gastos realizados pela Prefeitura de Catanduva no enfrentamento da Covid-19, em diversas áreas até o momento, são de R$ 4,1 milhões. Uma média de R$33 por habitante em Catanduva. O valor é referente a despesas empenhadas desde o início da pandemia até o dia 28 de novembro. Na lista, que é obrigatória ser atualizada todos os dias, constam liberações de recursos para assistência social, com a compra de cestas básicas, subvenção as entidades que prestam serviços como Recanto Nosso Lar, Lar São Vicente de Paulo, compras de medicamentos, testes, serviços de publicidade, proteção individual, como máscaras e aventais, subsidio a empresa Auto Viação Suzano, dentre outras. Lembrando que ainda temos aproximados R$ 10 milhões para esse fim ainda não usados.

VACA MORTA

Faleceu em Catanduva “a Vaca Mecânica” fruto da inércia da atual administração. Inaugurada nos anos 80 pelo então prefeito José Alfredo, a Vaca Mecânica é um equipamento que estrai leite do grão de soja fabricando milhares de saquinhos de um saboroso alimento complementando a nutrição das crianças em creches e escolas do município. Outra utilidade muito usada pelo equipamento foi embalar sucos de diversos sabores e também água atendendo até eventos esportivos no município. A informação que tivemos é que quebrou e não foi consertada aguardando a boa vontade da prefeita Marta que ainda não autorizou a revisão.

CÂMARA HOJE

Parecendo Black Friday, logo mais as 17:30, a Câmara Municipal de Catanduva realizará a 157ª sessão ordinária da 17ª legislatura com projetos de todos os gostos e preços. É uma verdadeira liquidação de fim de ano onde a prefeita Marta faz “remanejo” específicos e necessários não para o município, mas que ela não caia na “malha fina” do Tribunal de Contas que está de “alerta amarelo” para Catanduva. Na semana passada a Casa de Leis aprovou projetos as pressas sem uma detalhada discussão, projetos que jamais entrarão em vigor por conta da inconstitucionalidade ou fugidinha da chamada “atribuição dos poderes”, mas vida que se segue.