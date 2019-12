PENEIRA FINA – 01/12/2019

Black Friday

Um balanço realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento sobre a megaoperação pré Black Friday resultou na apreensão de mais de 30 mil itens, estimados em R$ 3 milhões, em três dos alvos diligenciados. Entre os produtos havia tablets, cerca de 200 celulares e mais de 1.000 smartwatches (relógios inteligentes) de uma fabricante chinesa. As equipes de fiscalização percorreram 159 alvos em 45 municípios do Estado de São Paulo. Não foram localizados 54 estabelecimentos em seus endereços cadastrais e tiveram suas inscrições estaduais suspensas.

Atentos

A Unimed Catanduva e o Hospital Unimed São Domingos divulgou que por ocasião de todas as internações e atendimentos de seus clientes, informam que não realizam ligações para familiares de pacientes, hospitalizados ou não, solicitando dinheiro em depósito ou de qualquer espécie para realização de exames ou outros procedimentos. “Esclarecemos que todos os pagamentos desta natureza são tratados pessoalmente. Ao termos conhecimento de tentativa de estelionato em nossa unidade neste final de semana, os fatos foram apresentados prontamente às autoridades para devidas tratativas. Ressaltamos que, em caso de suspeita de golpe, o Hospital Unimed São Domingos deve ser imediatamente contatado pelo telefone (17) 3531-5000”.

Associados

Os associados do Sincomérciarios de Catanduva e sub sede de Novo Horizonte já podem se preparar para as inscrições para os kits escolares gratuitos que começam no dia 02 de dezembro e vai até o dia 10 de janeiro de 2020. A entrega dos kits será a partir do 17 de janeiro. Para se cadastrar a pessoa associada do Sincomerciários devem se dirigir a Rua Recife, 1007 ou ligar para (17) 3531- 6777.

Crédito

No Diário Oficial da Prefeitura de Catanduva a prefeita Marta do Espirito Santo autoriza o executivo abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária do exercício de 2.019. O Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento vigente, no valor de R$ 81.336,00 (oitenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais), em conformidade com o artigo 41, Inciso II, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Crédito II

No Diário Oficial da Prefeitura de Catanduva a prefeita Marta do Espirito Santo autoriza o executivo abrir Crédito Suplementar Na Lei Orçamentária Do Exercício De 2.019. O Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 5.570.000,00 (cinco milhões quinhentos e setenta mil reais), em conformidade com o artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Operação

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de sexta-feira (29), em São Paulo, a Operação APATE contra uma organização criminosa suspeita de sonegar tributos de fabricação e venda de cigarros. Quase 130 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal cumprem 31 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em São José do Rio Preto, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília.

Festa Nova

A prefeita Marta divulgou em rede social como foi a festa dos moradores no Nova Catanduva “Hoje uma grande festa marcou o encerramento do trabalho social desenvolvido nos últimos seis meses, com os moradores do Nova Catanduva 1. Foi um evento pra toda a família. Apoiamos a iniciativa e esperamos que a experiência no projeto reflita no convívio e bem-estar de todos”.

Idoso

O eleitor com mais de 70 anos de idade, que quer continuar a votar, também deve participar da coleta de dados biométricos realizada pela Justiça Eleitoral. Embora a Constituição Federal determine que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o cidadão nessa idade, no caso de revisão eleitoral, todos os eleitores, inclusive aqueles para os quais o voto é facultativo – maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos – devem comparecer aos cartórios para o cadastramento biométrico. Ainda existem algumas cidades da região de Catanduva que ainda está dentro do prazo para a biometria.

TSE

A plataforma de mensagens WhatsApp sugeriu a inclusão nas regras de propaganda eleitoral para as eleições municipais de 2020 de um artigo que vede expressamente os disparos em massa via aplicativos de troca de mensagens. Em audiência pública realizada na quarta-feira (27) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre tais regras, o advogado Thiago Sombra, que representa o WhatsApp, sugeriu que o artigo 34 da minuta de resolução, que proíbe a propaganda eleitoral via telemarketing, seja expandido para vedar também o disparo em massa de mensagens através de aplicativos.

Dólar

Depois de uma queda na quinta-feira (28), a moeda norte-americana voltou a subir nesta sexta-feira (29). O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,241, com alta de R$ 0,025 (+0,58%). Em valores nominais, desconsiderando a inflação, a cotação está no segundo maior nível desde a criação do real. Com a alta de ontem, o dólar fechou novembro com alta de 5,77%. Apenas nesta semana, a divisa acumulou valorização de 1,14%. Em três sessões, na segunda (25), na terça (26) e na quarta-feira (27), a moeda bateu recordes nominais seguidos.

