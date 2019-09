PENEIRA FINA – 01/09/2019

Abandono

O vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, elaborou requerimento no qual cobra manutenção no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O parlamentar cita diversos locais dentro do conjunto que precisam de reparos, como banheiros, brinquedos, piso dentre outros. O requerimento foi protocolado na semana passada.

Vamos acompanhar

Essa situação é uma das inúmeras reclamações que também chegam para a reportagem de O Regional. Muitas delas, inclusive, pelas redes sociais. Outra crítica constante é a quantidade de pombos vista em muitos prédios públicos, como em escolas.

Obra

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou nas redes sociais o trabalho realizado para a pavimentação da rua Mongaguá, mais uma reivindicação dos moradores que aguardavam há anos a obra. “Boa tarde, amigos. A rua Mongaguá está sendo preparada para receber pavimento asfáltico. O serviço marca mais uma etapa da obra de infraestrutura executada na via. Essa condição refletirá em mais qualidade de vida aos moradores do Alpino que, há tempos, reivindicavam melhorias”.

Chave da cidade

Marta também esteve presente na posse do novo Bispo da Diocese de Catanduva. Antes do início da missa, a prefeita entregou a chave da cidade para Dom Valdir Mamede.

Divulgou

O vereador Cidimar Porto comentou sobre o que essa coluna já tinha dito anteriormente. A utilização da lei sobre a disponibilização de cadeiras de rodas manual para pessoas com deficiência e mobilidade reduzidas em Supermercados e Hipermercados de Catanduva para embasar proposta semelhante na Capital Paulista. Com base na Lei de Catanduva, a Câmara Municipal de São Paulo, por meio do vereador Ricardo Teixeira, em março de 2019, elaborou uma proposta semelhante, que dispõe sobre a obrigatoriedade de carrinhos elétricos ou similares nos supermercados para pessoas com deficiência. “Fico honrado em ver que um projeto de minha autoria, que foi transformado em Lei, tem influenciado outro município. Ressalto ainda, o trabalho da Secretaria Jurídica do Legislativo Catanduvense, que à época, garantiu a constitucionalidade da Lei perante o Tribunal de Justiça, demonstrando que a nossa propositura não possuía vício de iniciativa, nem invasão de competência privativa do prefeito”, disse Cidimar. Afinal nesse mundo nada se inventa, tudo se copia!

Mais requerimento

O vereador Wilson Aparecido Anastácio, Paraná elaborou requerimento, no qual cobra o Executivo quanto a providências para instalação de iluminação público na via que liga o trevo ao Clube de Campo até as instalações do IMES Catanduva.

Recape

O mesmo parlamentar questionou ainda quais as ruas da cidade serão beneficiadas com o recapeamento asfáltico e solicitou lista dos locais que já receberam e que ainda vão receber a melhoria.

Esgoto

Já o vereador Cidimar Porto questionou a Superintendencia de Água e Esgoto de Catanduva. NO documento, pediu informações sobre ação para solucionar o vazamento de esgoto na esquina da avenida Urany Marques de Souza com a rua Hélcio Leme Sampaio.

Mais visita

A prefeita Marta recebeu na última sexta-feira a visita do deputado Zerbini. O assunto não foi divulgado. Ao lado dele, estava o padre Osvaldo de Oliveira Rosa.

Sete de Setembro

Faltando menos de uma semana para a comemoração do Dia da Independência do Brasil, a prefeitura de Catanduva ainda não anunciou se haverá algum desfile cívico ou atividade relacionada a data.

Amazônia

O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, defendeu que o Brasil aceite os recursos oferecidos pelo G7 para combater incêndios na floresta amazônica. O anúncio do auxílio no valor US$ 20 milhões (cerca de R$ 83 milhões) foi feito na segunda-feira (26) pelo presidente da França, Emmanuel Macron, após reunião da cúpula do grupo. A ajuda, entretanto, foi recusada pelo governo brasileiro.