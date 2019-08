PENEIRA FINA – 01/08/2019

Importante participar

Diante de tantos alertas recebidos pelo Tribunal de Contas nos últimos anos, é importante que a prefeitura de Catanduva realmente participe do evento do TCE, que será realizado em São José do Rio Preto. Membros da Corte debaterão boas práticas administrativas e falarão sobre as ações de fiscalização exercidas. Catanduva nos últimos meses tem recebido alertas sobre arrecadação. O valor real arrecadado não tem se aproximado do estimado para o exercício. Já divulgamos aqui que em todos os meses, o TCE emitiu alerta sobre isso.

Em que pé está?

O Ministério Público decidiu arquivar uma representação formulada pela Associação dos Moradores do Alto da Boa Vista sobre a construção de conjuntos habitacionais no bairro pela CDHU. O inquérito foi arquivado porque já existe uma ação movida que inclusive suspendeu o trabalho no local. Na prática, um novo inquérito não mudaria as ordens das coisas. Mas surgiram rumores há alguns dias dizendo que a CDHU teria desistido de construir no local indicado pela Prefeitura. E que uma nova área seria analisada. Questionada na época, a prefeitura afirmou que desconhecia a informação. A CDHU prometeu resposta, mas não a enviou. Como anda essa situação?

Audiências

Se por acaso a prefeitura e CDHU irão manter o local, quando pretende realizar as audiências, os impactos ambientais e outros para demonstrar na Justiça que tudo estará dentro da normalidade?

Aditamentos

A prefeitura de Catanduva aditou dois contratos com empresas para a realização de pavimentação e recapeamento asfáltico na cidade. Os contratos receberam prazo de alguns meses para que obras sejam concluídas em diversos pontos de Catanduva.

Recursos

O vereador André Beck divulgou a possibilidade de recursos do Governo Federal para Catanduva. “Hoje estive no Gabinete, juntamente Carlinhos Longo (Presidente do Sincomerciários) e Alexandre Manzoni (Assessor do Deputado), onde nos reunimos com a Prefeita Marta Espirito Santo Lopes, para comunicar a liberação de recursos federais pelo Deputado Federal Luiz Carlos Motta! O Deputado presenteou Catanduva com R$ 600 mil, sendo R$ 400 mil para a área da Saúde e R$ 200 mil para a Assistência Social. Obrigado Deputado Motta, Catanduva agradece seu empenho e temos certeza que nossa cidade será muito beneficiada pelo seu trabalho!”, afirmou em nota a imprensa.

Receber

Para poder receber a quantia informada, a prefeitura de Catanduva precisa cadastrar a proposta no Sistema do Fundo Nacional de Saúde. Para o outro valor indicado, a prefeitura precisa cadastrar a proposta também o Fundo Nacional de Assistência Social e acompanhar o andamento do processo.

Durante obras

A prefeitura publicou nas redes sociais sobre o trabalho no trânsito no local em que há concentração de caminhões na obra de canalização do Rio São Domingos. “Agentes Fiscalizadores de Trânsito auxiliam motoristas pela avenida São Domingos, entre a ponte da avenida 24 de fevereiro à Rua São Paulo. O fluxo de veículos está controlado, devido a manobras de caminhões na obra de Canalização do rio. Além disso, a via está parcialmente interditada”.

Video

O vereador Aristides Jacinto Bruschi esteve no Nosso Teto para divulgar reclamações dos moradores do bairro. “Continuando nossas andanças pelos bairros, fomos verificar as solicitações dos moradores do Nosso Teto. Ao lado da creche municipal, que está em fase final de construção, temos a rua Panamá, que ainda não recebeu asfaltamento, apesar de já ter até bocas de lobo prontas, deixando os moradores a mercê da intensa poeira. Solicitamos solução urgente da Prefeitura, para que até a inauguração da creche, já haja condições adequadas de tráfego no seu entorno”.

Abaixo assinado

Na última terça-feira, 30 de julho, o Primeiro Secretário do Legislativo Catanduvense, Onofre Baraldi, protocolou na Casa de Leis, um requerimento solicitando a instalação de cobertura no ponto de ônibus que fica localizado na Rua Pedra Vermelha, quarteirão entre as Ruas Itapé e Cravolândia – Agudo Romão II. Esta não é a primeira vez que o parlamentar tem cobrado a municipalidade, a última solicitação aconteceu em 18 de março de 2019, através de uma indicação, porém o Executivo não mostrou nenhum interesse em atender ao pedido. De acordo com Onofre Baraldi, a reivindicação é antiga, e os moradores já sentem-se incomodados por não serem atendidos, tanto que, já apresentaram um abaixo-assinado.

Da Reportagem