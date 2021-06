PENEIRA FINA 01/06/2021

BALANÇO

Em operação conjunta entre GCM e Vigilância Sanitária, durante o final de semana, foram elaboradas três autuações e um estabelecimento interditado por reincidência no descumprimentos dos decretos estadual e municipal. As ações aconteceram durante o período noturno, quando, no sábado, 22 estabelecimentos foram fiscalizados. Segundo nota da prefeitura, a GCM recebeu 49 denúncias, fez patrulhamento no Parque do Aeroporto, Praça da República, Praça Domingos Borges da Costa, além de 13 bairros. Na sexta-feira, quatro estabelecimentos foram flagrados com atendimento presencial e consumo no local após o horário estabelecido pelo Plano São Paulo. “A crise sanitária do novo coronavírus requer mais que fiscalização, é preciso conscientização”, destacou a nota.

FINALIDADE

Na apresentação do balanço, a prefeitura chamou a ação de “blitz contra desrespeito às normas da pandemia”. Segundo a administração, “com essa finalidade”, a GCM e Vigilância Sanitária mantém atuação permanente em Catanduva. As ações foram executadas entre sexta-feira, dia 28, e sábado, dia 29, tanto em estabelecimentos comerciais, quanto locais públicos, com objetivo de conter aglomeração.

CORREIO

A Peneira Fina recebeu uma denúncia anônima de um funcionário da agência dos Correios, da rua Pará, que estaria cobrando providências da instituição, já que um dos colaboradores que atua em ambiente interno testou positivo para a Covid-19. O funcionário em questão já se ausentou do trabalho, mas os demais colaboradores reivindicam uma sanitização no local ou outra medida protetiva. A coluna tentou contato com os responsáveis, mas até o fechamento não obteve retorno a respeito da situação.

ESCLARECIMENTO

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher esclareceu que o Fórum de Eleição para Representantes da Sociedade Civil foi realizado presencialmente, cumprindo todos os protocolos de segurança da vigilância sanitária, em 29 de abril. Na data, foram eleitas as entidades como representantes da Sociedade Civil, bem como a indicação dos membros pelo Poder Público. Foi eleita ainda, neste mesmo Fórum, a Mesa Diretora do Conselho. O órgão é paritário, com a participação igual da Sociedade Civil e do Poder Público, e é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

MEIO AMBIENTE

Teve início ontem (31) a programação da Semana do Meio Ambiente de Catanduva 2021, com o tema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As atividades são voltadas para o despertar de práticas sustentáveis e incluem plantio de mudas, conscientização sobre o descarte correto de óleo de cozinha, soltura de peixes e informações a respeito da área. A ação encerra-se no dia 06 de junho, com a premiação dos alunos vencedores do concurso “Mascote do Zoo”.

Senac e Saec

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente será realizado um bate-papo entre a engenheira da SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva), Wilma Scognamiglio Joaquim, e a docente e representante do grupo da Ecoeficiência do Senac Catanduva, Joyce Aguetoni, sobre os métodos de tratamento de água e esgoto, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos em lixo seco e úmido realizados no município de Catanduva. A Transmissão será realizada ao vivo aqui no Facebook do Senac Catanduva, às 19h, na quarta-feira (05), tema: Saneamento e Resíduos na Cidade de Catanduva.

Família

O personagem Zé Gotinha já é um velho conhecido dos brasileiros, desde a década de 1980, quando o mascote foi criado para encorajar as crianças na hora de se vacinar contra a poliomelite. Agora, em meio a campanha de vacinação contra a Covid-19, o personagem traz sua “família” como reforço: Dona Gotinha (avó), “Seu” Gotinha (avô), o Gotinha Jr. (filho) e a Maria Gotinha (esposa). A iniciativa faz parte da campanha nacional, promovida pelo governo federal, que traz com o tema “O cuidado é de cada um. O benefício é para todos”.