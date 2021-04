PENEIRA FINA 01/04/2021

ZOONOZES

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa visitou a Unidade de Vigilância de Zoonozes, na tarde de terça-feira, dia 30. O encontro foi acompanhado pela Secretária Municipal de Saúde, Cláudia Monteiro e a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Natália Costa. Na oportunidade, Padre Osvaldo conheceu as instalações e obteve informações importantes quanto aos serviços que são executados no local.

ZOONOZES II

Dentre os serviços, o órgão é responsável pelo controle de agravos e doenças transmitidas por animais, apreensão de animais que podem transmitir zoonose, coleta e diagnóstico de doenças zoonótica e vigilância da raiva, vacinação dentre outros. A unidade de Vigilância de Zoonoses fica na Rodovia Vicente Sanches, Km 1(saída para Catiguá via Usina São Domingos ). Contato: 3524-2445 – Atendimento de 2ª a 6ª, das 7h às 17h.

VACINA CONTRA A FOME

O Governo de SP lança hoje a campanha Vacina Contra a Fome. O objetivo é incentivar as pessoas que vão se vacinar a levarem um quilo de alimento da cesta básica para doação. A doação é opcional. Um gesto solidário para ajudar famílias carentes em SP que estão vivendo uma realidade muito dura por conta da pandemia. “Esse programa incentiva as pessoas que vão se vacinar a doar um quilo de alimento não perecível, preferencialmente arroz, feijão, macarrão e também leite em pó”, afirmou o Governador. Até o momento, 389 Prefeituras do interior, litoral e Grande São Paulo já aderiram à campanha, mas a meta do Governo do Estado é obter a adesão de todos os 645 municípios. Em contato com prefeito de Catanduva, o mesmo sinalizou que irá aderir à campanha, mas solicitando ao catanduvenses a doação de 1 litro de leite.

DECRETO RETROATIVO?

O prefeito de Catanduva emitiu um novo decreto (dia 30) reafirmando os artigos do último decreto em vigor no Estado. No texto do decreto lemos: “Este Decreto entra em vigor em 06 de março de 2021, vigorando até 11 de abril de 2021, podendo ser prorrogado, ficando suspensos os demais decretos que tratam de fases distintas da atual Fase Vermelha, pelo período de sua vigência.”… “Fica reforçado que em quaisquer das fases do Plano São Paulo deverão ser observados, para cada cadeia de atividades, os Protocolos de Operação, os Protocolos Intersetoriais, os Protocolos setoriais e as Diretrizes Sanitárias, todas disponíveis em https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/”. RESUMINDO: CONTINUA COMO ESTÁ ATÉ DIA 11 DE ABRIL PODENDO SER PRORROGADO!

PAGAMENTO CAI HOJE

O Prefeito Padre Osvaldo abriu a semana com a notícia de que vai antecipar para hoje (01/04) o pagamento dos salários aos servidores públicos municipais. Segundo a secretaria de finanças, logo pela manhã, os salários já estarão creditados em conta. A medida contempla, diretamente, 2,4 mil funcionários públicos municipais. A folha de pagamento da Prefeitura é estimada em mais de R$ 8 milhões por mês, sem contar os encargos. Padre Osvaldo justifica a medida como uma forma de atender o trabalhador que tem colaborado para os resultados e avanços dos serviços públicos.

POR MAIS AGLOMERAÇÕES

Já está havendo rumores de novas manifestações em Catanduva “em prol de Bolsonaro no poder”. O momento pede cautela e que evitemos aglomerações, pois os números de mortes por Covid-19 sobem a cada dia. Por outro lado, alguém avisa esta turma que Jair Messias Bolsonaro é o presidente da República e ocupa o cargo Máximo da nação. (Que saudade da minha professora de geografia).

DA SECRETÁRIA DA SAÚDE

“Peço a todos os idosos que compareçam, pois nós estamos na segunda fase da vacinação, a população prioritária são os idosos 68 anos ou mais que não tomaram ainda para que procurarem nossos pontos de vacinação. Pessoa que ainda não foram imunizadas, reforço que procurem se imunizar. E de extrema importância se vacinar neste momento, o nosso cenário está muito crítico na parte assistencial os hospitais estão nas com a capacidade no limite taxa de ocupação acima de 90% hoje estamos em 93% na região aqui do DRS15. Nossos hospitais estão com 100% da taxa de ocupação, portanto o sistema de saúde está no seu limite” disse Claudia Monteiro.

DAS VACINAS

“As vacinas covid-19 é a principal esperança para conter a disseminação do novo coronavirus apesar de despertar algumas dúvidas entre algumas pessoas, mas eu acredito que a nossa esperança. Uma das vantagens da vacina é a proteção individual que é comum em qualquer tipo de vacina, também o benefício de termos o menor risco de desenvolver a doença e o agravamento de sinais e sintomas. Tudo isso foi já foi comprovado nas pesquisas e para aprovação das vacinas”, reafirmou a secretária.