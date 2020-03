PENEIRA FINA – 01/03/2020

Prevenção ao Coronavírus

O vereador Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, elaborou requerimento questionando as ações do município em busca de se prevenir contra possíveis casos da doença que podem ser registrados em Catanduva. O alerta é geral. O Estado de São Paulo já tem um grande número de pacientes sendo monitorados com suspeita do Covid-19, dois deles aqui não muito distantes de nós. Um em São José do Rio Preto e outro em Ribeirão Preto. Aparentemente parece ser distante de nossa realidade, já que o contágio do vírus tem ocorrido em pessoas que viajaram para fora do país, mas basta ter uma pessoa nessa situação em Catanduva para poder disseminar o vírus na cidade, se não for contido de uma forma correta.

Bem lembrado

O parlamentar afirma ainda que nem mesmo na China, onde um hospital foi construído em menos de uma semana, o vírus foi controlado antes de evitar mortes. Aqui, a cidade não comporta medidas muito ágeis como a de outros países.

É preciso estar atento

E essa prevenção já tem de começar, mesmo a cidade vivenciando uma epidemia de dengue. Afinal, não que alguém tenha culpa, mas nenhum catanduvense merece, além de enfrentar a dengue, ter o risco de pegar o coronavírus.

Que ano!

E se caso esse vírus chegue a cidade, Catanduva bateria o recorde de problemas de saúde para um ano só né? Já tá bom, quais pecados nossa população estaria pagando?

Último ano

Último ano de mandato, ano eleitoral, ano sem dinheiro, e ano com uma epidemia de dengue. A cidade está quebrada, os doentes saindo “pelo ladrão”, não sabemos até que ponto Catanduva aguentaria mais uma triste realidade na área da saúde.

Vacinação

Ao que se sabe, a vacinação contra a gripe deverá ser antecipada pelo Governo Federal. Mas isso lá para o final de março. E tão pouco sabemos se essa vacina impediria pelo menos sintomas mais graves do Coronavírus. Aliás é um vírus muito novo, no qual estudos estão sendo realizados há pouco tempo.

Menos gente

Se no primeiro dia da audiência pública sobre o Plano Diretor, o Teatro Municipal ficou lotado, no segundo dia, já estava praticamente vazio. Fotos publicadas pelo prefeito Afonso Macchione Neto demonstraram isso.

Acidente

Um ônibus da Auto Viação Suzano se envolveu em um acidente registrado na manhã de ontem na rua Pernambuco esquina com a 24 de fevereiro. A colisão, felizmente não causou vítimas, mas o vereador Wilson Paraná afirmou que pretende solicitar a colocação de um semáforo naquele cruzamento, onde muitas batidas ocorrem.

Gloria I

O vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, elaborou um requerimento endereçado ao Prefeito Municipal, Afonso Macchione Neto, solicitando por melhorias na Rua Mariluz, localizada no Bairro Parque Glória I. No documento, o parlamentar questiona se é do conhecimento da adminsitração, os transtornos que os moradores da Rua Mariluz estão passando, em decorrência da transferência do ponto de ônibus, que ficava próximo ao Condomínio Manoel Pires Barbosa, conhecido popularmente como “predinhos do Parque Glória”, e que recentemente, foi transferido para a Rua Mariluz.

Cidade limpa

Com 275 viagens e 369 toneladas de volumosos recolhidas, o projeto Cidade Limpa em Catanduva chegou ao fim. O resultado mostra o apoio da população em eliminar os materiais que possam acumular água da chuva e, como consequência, servir de abrigo para o mosquito da dengue. O mutirão da limpeza é realizado pela Prefeitura de Catanduva, em parceria com a TV Tem, afiliada da Rede Globo. O cronograma teve 11 dias de trabalho. O resultado da campanha de 2020 foi 58,3% maior que a iniciativa do ano passado, que foi realizada em setembro e teve 233 toneladas de material recolhidas. A força-tarefa contou com um efetivo de 70 funcionários da Prefeitura em 14 caminhões, e teve parceria da Secretaria de Meio Ambiente, de Obras e Serviços e da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

13º

A comissão mista responsável pela análise da medida provisória que institui o pagamento de 13° aos beneficiários do Bolsa Família (MP 898/19) vai se reunir na terça-feira (3) para analisar o relatório sobre a MP, elaborado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Na última reunião feita pelo colegiado com esse objetivo, não houve acordo entre Legislativo e Executivo. O governo afirmou que vai conceder o 13° para os beneficiários do programa, mas por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA), não pela MP. A medida foi criada para garantir o benefício no ano de 2019, devido à alta da inflação. Porém, Randolfe Rodrigues optou por tornar a concessão do 13° permanente, além de estendê-lo aos favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende idosos e pessoas de baixa renda com deficiência.

Da Redação