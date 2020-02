PENEIRA FINA – 01/02/2020

Começa Hoje

Serão abertos a partir de hoje, três postos de saúde apara atender a demanda de pacientes com suspeita de dengue. O Posto do Parque Glória, da Vila Soto e o Centro Médico de Especialidades (Postão da Pará) funcionarão das 7h às 17 horas. Será por meio desse final de semana que os moradores poderão sentir os reflexos dessa ação – se irá realmente desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e se a demanda será comportada nessas unidades durante esse período.

Tudo pronto

O prefeito Afonso Macchione Neto publicou nas redes sociais fotos sobre a preparação para receber os pacientes nas três unidades de saúde. “As unidades de saúde estão sendo preparadas para acolher os pacientes com dengue amanhã e no domingo, das 7 às 17 horas. Vão estar abertas as UBSs do Glória e da Vila Sotto, além do antigo Postão na rua Pará. As estruturas contemplam macas, cadeiras para repouso, soro e hidratação. Orientamos os moradores que, em caso de sintomas de dengue, procurem um desses postos. A UPA continua com atendimento 24 horas”.

Capacitação

Balanço da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação do Trabalho (Semdert) aponta para a oferta de 5.348 vagas em cursos de capacitação realizados nos últimos três anos em Catanduva. A secretaria cita parcerias com o Senac e Senai e fala em reforço no ingresso do mercado de trabalho.

Caic Jovem

O Programa Caic Jovem foi, para a administração, grande novidade no município. Cursos inéditos como os de aprendizagem, que resultam em carteira assinada para que os adolescentes estudem, além das aulas de energia fotovoltaica, passaram a fazer parte da grade de ensinamentos oferecidos pela Prefeitura de forma gratuita.

Perspectivas

Para 2020, as perspectivas são ainda melhores, já que Catanduva está prestes a inaugurar a Unidade do Senai, com 80 jovens que poderão estudar e ajudar as próprias famílias com o salário pago pelas indústrias. O benefício também está no deslocamento, já que antes, os empresários precisavam levar os aprendizes para serem capacitados em outras cidades, como São José do Rio Preto, por exemplo.

Patriota

O vereador Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, divulgou nas redes sociais a realização de uma reunião entre a Executiva do Patriota de Catanduva com o coordenador regional do partido, Leandro Henrique Berseline. Segundo Enfermeiro Ari, foi uma reunião com deliberações importantes sobre as eleições de 2020.

Novo Mínimo

Passa a valer a partir de hoje o novo valor do salário mínimo nacional. A Medica Provisória 919/2020 que altera para R$ 1.045,00 o salário foi publicada ontem no Diário Oficial da União. O novo mínimo é R$ 6 a mais do que o valor estipulado inicialmente por outra medida provisória, revogada com a publicação da nova.

Empregos

O número de empregos nos segmentos de Alojamento e Alimentação, atividades ligadas ao setor de turismo, cresceu 3,7% em 2019 na comparação com 2018. Os dois ramos ocuparam um total de 5,5 milhões de trabalhadores no ano passado, avanço este associado principalmente aos serviços de alimentação. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). O resultado é o maior, desde 2012, entre todos os grupos avaliados no levantamento, como Serviços, Indústria, Agropecuária, Construção e Transporte.

Na cidade vizinha

A Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou na sexta-feira, 31, o resultado do Índice Predial (I.P), que mede o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti dentro das residências. O levantamento foi realizado na primeira quinzena de janeiro, nas 27 áreas de abrangência do município. O resultado geral ficou em 5,3%, o que significa que dos dez mil imóveis vistoriados, 530 estavam com larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Interdições

SAEC informa os moradores sobre interdições de trânsito programadas para os próximos dias, visando executar serviços nos seguintes pontos. Rua Manaus – entre as ruas Brasil e Maranhão – substituição de ramal de água. Sábado ou domingo – dependendo da disponibilidade da equipe, com prioridade a serviços emergenciais. O trabalho ocorrerá por volta das 7 até às 11 horas. Rua Belo Horizonte – entre as ruas Minas Gerais e Bahia – substituição de ramal de água; Segunda-feira, dia 3. O trabalho será executado das 7 até às 11 horas.

