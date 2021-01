PENEIRA FINA 01/01/2021

ENFIM 01/01/21

Chegamos ao ano mais esperado no quesito “esperança” de nossas vidas. Ainda um pouco mais sofreremos por conta de uma doença que assola a humanidade de forma devastadora? A raça humana que construiu pirâmides, arranha-céus, aprendeu usar o vidro para “transportar” informações através da chamada Fibra Óptica, faz chamadas em vídeo olhando para a pessoa sem grandes custos, escanerizou a lua e o solo de Marte, dentre muitos feitos. Se fossemos enumerar cada proeza passaríamos da gravação de áudio em bambu indo até o rádio inventado como “caixa de musicas” mas que agora abre o portão, liga a TV, abre o carro e liga o motor; Tudo isso só por rádio! Esta mesma humanidade hoje curva-se diante de um vírus microscópio “dando um chacoalho’ em muitos de nós obrigando a repensar nossa vida.

ESPERANÇA

A segunda das três virtudes teologais, ao lado da fé e da caridade, a esperança diziam os anciões que era “a última que morre”. É 2021, vamos continuar levando este trio até o fim. “Fé” que a cura virá, “caridade” estendendo a mão a quem precisa e a “esperança” de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. 2020 mostrou o pior e o melhor das pessoas causando espanto. Lembrando que “união e ação” dão um brilho neste trio tão mencionado, mas nem sempre tão vivido. Acredite e tenha um FELIZ ANO NOVO, que tudo se realize (de bom) no ano que apenas está começando, temos mais de 300 dias pra ser feliz, vamos ser da melhor forma. E QUE VENHA A VACINA!

SONHADA POSSE

Logo mais, as 18 h, na Câmara Municipal serão empossados os excelentíssimos senhores(as) vereadores(as), prefeito e vice eleitos nas últimas eleições do dia 15 de novembro. Não dá para disfarçar a ansiedade de muitos dos eleitos, pois, já tem gente querendo levar projeto pronto pra ser votado o que não é ocasião. Infelizmente a maioria dos novos eleitos não conhece os trabalhos do legislativo ou nunca frequentou as sessões muito menos o regimento interno da Casa de Leis catanduvense e agora tomam parte do que pode ser “a legislatura das surpresas” e esperamos que seja para melhor.

DIFERENÇAS

Ter discernimento nas inúmeras diferenças encontradas no legislativo será um ponto crucial, pois, a “Casa de Leis” já foi muito comentada por ser campeã em projetos inconstitucionais que nunca poderão entrar em uso. Neste caso o Ministério Público deveria punir membros das comissões, pois, agiram de má fé para enganar eleitores “fazendo média” com leis populistas que nunca sairão do texto a prática. Outrossim, tivemos vereadores burlando as diferenças entre “requerimento e indicação” só para seus nomes serem falados ao microfone. Vamos amadurecer?

DESELEGANTE

A prefeita Marta como toda mulher, gosta de serem tratada como uma lady independentemente da posição social ou cargo que ocupa. Conforme publicado na edição de ontem(31) aqui nesta página, a imagem do presidente da câmara vereador Luís Pereira entregando o cheque das sobras do duodécimo ao tesoureiro da prefeitura soou meio que estranho aos nossos leitores. Seria de muito bom tom que nossa amada idolatrada salve salve Marta Maria do Espirito Santo Lopes recebesse o edil para entrega do tão esperado cheque de 3,9 milhões economizados a duras penas pelos vereadores, seria muito gentil e um tanto elegante da parte de nossa maestra ter recebido pessoalmente o chefe do legislativo.

ABRE E FECHA

De 01 a 03 de janeiro o comércio cumpre o decreto da Prefeitura de Catanduva que restringe os serviços e atividades em decorrência da quarentena na FASE VERMELHA, portanto do dia 1º ao dia 3 de janeiro de 2021 tudo fechado. As medidas da fase vermelha determinam o funcionamento apenas de COMÉRCIOS ESSENCIAIS como farmácias, padarias e supermercados.

MAIS JUSTIÇA NO BRASIL

O Projeto de Lei 5272/20 indica a indenização dos danos causados por um crime como prioridade na destinação do dinheiro ou dos objetos dados como fiança em caso de condenação do réu. Em seguida, viria o pagamento das custas, da prestação pecuniária e da multa. A proposta é do deputado Zé Vitor (PL-MG) e tramita na Câmara dos Deputados. “A indenização dos danos deve ser a destinação prioritária para os valores pagos a título de fiança. Afinal, a vítima é a maior prejudicada pela prática delitiva”, justifica o parlamentar.

INJUSTIÇA COM JUSTIÇA

Atualmente o Código de Processo Penal (Decreto-lei 3.689/41) determina que o dinheiro ou os objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, mas não estabelece uma hierarquia entre elas. Que alegria seria ver um bem roubado sendo reposto pela justiça através do dinheiro recolhido de fianças e multas ou ver o preso trabalhar até que a pessoa lesada seja ressarcida… È, É ESSE O BRASIL QUE EU QUERO!

SINALIZADO

Conforme solicitamos na Peneira Fina de ontem (31) a SAEC foi a Rua Dr. Cervantes Ângulo, altura do 340, no Jardim Primavera e sinalizou com uma placa de transito a erosão que se encontra no meio da via.