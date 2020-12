PENEIR FINA 30/12/2020

126 EXONERADOS

Muitos catanduvenses não imaginavam que a prefeitura tivesse tanta gente trabalhando em “cargos encaixados” pela prefeita Marta. Um funcionário de carreira disse que em um dos pátios de serviços tinha um nomeado amigo da família de nossa prefeita e o moço quase não aparecia para trabalhar. “Toda vez que precisamos tivemos que ir atrás dele” nos disse. 126 e a maioria não produziu nada relevante para cidade. É de levar coroas de flores na porta da prefeitura, mas aquela turma sumiu!

DE VOLTA AO VERMELHO

Cancelem os eventos, devolva seu ingresso, pois, o réveillon foi cancelado! Quem pensou que a “madrinha da falta de decreto” havia desistido se enganou: Marta já assinou o novo decreto fechando tudo conforme orientações do comitê organizador do Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavirus.

DE VOLTA AO VERMELHO II

Depois da posição do governo do estado enviando notificações ao Ministério Público Estadual apontando prefeituras que “burlaram a lei” mantendo suas cidades na fase amarela, estes prefeitos em várias partes do estado terão que se explicar para a justiça então, não fique bravo com a Marta, pelo menos desta vez, não! Nossos leitores podem ler o decreto nesta edição onde Marta antes de decretar justifica, considera, justifica…

COMUNICADO DA PREFEITURA

A Prefeitura de Catanduva vem a público informar que o município acatará a determinação do Governo do Estado de São Paulo estabelecida no Decreto Estadual nº. 65.415, de 23 de dezembro de 2020, e restringirá as atividades econômicas não essenciais nos dias 1, 2 e 3 de janeiro de 2021, cumprindo integralmente as regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo.

DO DECRETO ESTADUAL

A decisão consta no Decreto Municipal nº 7.897/2020 e atende solicitações constantes nos ofícios da Promotoria de Justiça de Catanduva e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, bem como relatório do cenário epidemiológico e recomendação do Comitê de Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). Desta forma, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, somente atividades essenciais poderão funcionar. O atendimento presencial está proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

ESPACOS PÚBLICOS

Devido ao retorno de Catanduva à Fase Vermelha, o Conjunto Esportivo Anuar Pachá terá suas atividades suspensas nos dias 1, 2 e 3 de janeiro. A cessão do Teatro Municipal Aniz Pachá para a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores também será revogada.

VIRADA DO ANO

A Prefeitura notificou responsáveis por festas anunciadas para a virada de ano e para o dia 1º de janeiro sobre a restrição para esse tipo de evento, conforme as regras do Plano São Paulo. Os casos foram repassados à Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária.

BARES E RESTAURANTES

Os proprietários de bares e restaurantes estão apreensivos com o novo decreto, pois, contavam com o movimento das festas para tentar sanar despesas acumuladas ao longo período das seguidas quarentenas. Para empreendedores do setor a situação está cada vez mais insustentável, pois, a maior parte dos últimos trabalhos abrindo em horários controlados, mal estão conseguindo pagar as despesas do dia-a-dia.

FIM DO CONSIRC

O famoso consórcio que mantem o SAMU e outras áreas da saúde regional pode estar com os dias contados. O tal consórcio tem como presidente e diretora executiva pessoas da região que são desconhecidas dos catanduvenses que tem “arcado” com milhões em despesas. A maior reclamação é que apesar de Catanduva pagar a maior parte destes milhões, estranhamente o mesmo grupo de pessoas estarem dirigindo o tal consórcio desde a sua criação. Será mais um abacaxi que o prefeito eleito Padre Osvaldo terá de descascar. Uma boa auditoria no tal consórcio estaria sendo preparada deixando todos mais tranquilos principalmente quem trabalha sério no setor.

FALANDO EM SAÚDE

Não agradou a ideia do secretÁrio de saúde Ronaldo Gonçalves “aos 45 do segundo tempo” passar o setor que cuida dos pacientes com HIV do Hospital Emílio Carlos para o antigo postão da Rua Pará. Quem decidiu? A prefeita assinou? A nova secretaria Claudia esta ciente? Como ficarão os milhões em emendas recebidos de emendas dos deputados para a Fundação Padre Albino? Serão repassadas para Prefeitura ou a fundação cuidará do atual postão? Como fica a Ideia do Padre em transformar o local em um pequeno “hospital municipal da mulher? Aguardemos pareceres da direção do Emilio Carlos e da Secretaria municipal de Saúde.

TRANSPORTE URBANO

Em plena pandemia, a Câmara dos Deputados adaptou seu sistema de votação em Plenário para viabilizar a tramitação de projetos que ajudaram no enfrentamento do novo coronavírus, que já vitimou mais de 190 mil pessoas no Brasil. Para o setor de transporte público, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê o repasse de R$ 4 bilhões da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal, a fim de garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia de Covid-19. O texto foi vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro por falta de estimativa orçamentária. O veto ainda pode ser derrubado pelo Congresso.

TRANSPORTE URBANO

Apesar do veto do Presidente Bolsonaro Catanduva repassou mensalmente dinheiro do enfrentamento ao Coronavirus a empresa Suzano que cuida do transporte na cidade. Em Brasília o Projeto de Lei 3364/20, do deputado Fabio Schiochet (PSL-SC), determina que todos os interessados deverão assinar termo de adesão e seguir suas condições para poder receber o dinheiro federal. No caso das empresas públicas ou de economia mista, o repasse será proporcional ao número de passageiros transportados em relação ao total transportado sob a gestão do ente (município ou estado).