X Socorro, violência doméstica

A Lei Maria da Penha classifica os abusos contra a mulher: violência patrimonial (qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição total ou parcial de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e direitos e recursos econômicos); violência física (qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher); violência psicológica (ameaças, constrangimento, humilhação, isolamento dos amigos e parentes, vigilância constante, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, distorcer ou omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade); violência sexual (trata-se de qualquer conduta que constranja, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, limitar ou anular o exercício dos direitos reprodutivos da mulher); violência verbal (soco na mesa, gritaria, gestos e expressões de raiva, comentários de uma pessoa agressiva costumam ser depreciativos, interferindo na autoestima e autoconfiança da pessoa agredida.

Estou explicitando os comportamentos abusivos porque muita mulher pensa que só o estupro e o espancamento são crimes, porém vejam quantos outros crimes podem vitimizar uma mulher. A verdade é que existem homens tóxicos, que sempre deixam uma mulher devastada e com sua autoestima lá embaixo. Sempre digo: preste atenção aos sinais e não espere o pior acontecer para cair fora e se proteger. Segundo minhas fontes, 71% de feminicídios são praticados pelo marido, namorado ou pelos ex. Agora, com a pandemia e a quarentena esse número só faz aumentar.

Eu vou dar uma dica para as mulheres que pode funcionar: 1) Não discuta com ele quando está sob o efeito de bebidas ou fora de si. 2) Se ele gritar, você abaixa a voz e procura sair do lugar. 3) Quando ele estiver calmo, fale baixo e com voz amorosa o seguinte: Pense bem meu companheiro, pois você é um homem inteligente e gosta muito de nossos filhos. Vai daí que se você me matar irá preso, eu para o caixão e o que será de nossos filhos? Mais diálogo e vamos tentar resolver nossas diferenças.

Se isso não der certo ou se vocês não têm filhos, vou dizendo: – Fuja no mundo e não deixe rastros! Correndo!

Agora quero que toda mulher saiba que o sinal X significa violência doméstica. Aconteceu essa semana uma mulher abusada entrou no banco para receber o “Bolsa Família” e devido ao Covid, o marido teve que ficar lá fora e ela escreveu no papel do banco o sinal X e pediu socorro. Escreveu o endereço e o gerente do banco acionou a polícia, que foi a casa dela e como o marido tinha saído, levou a mulher e os filhos para um abrigo. Um lugar para pedir socorro são as farmácias, pois eles estão preparados para socorrer quem mostrar o sinal X que você pode escrever até na sua mão.

Para terminar, quero contar a vocês um feminicídio que me horrorizou, que é o da advogada Tatiane Spitzner, quando caiu do quarto andar do prédio em que morava em Guarapuava, no centro-sul do Paraná e estava com o marido, o único suspeito do crime, Luis Felipe Monvailer. As câmeras do prédio filmaram toda a via crucis de Tatiane, desde que chegou com o marido de uma festa, já apanhando dentro do carro e tentando se esconder enquanto ele estacionava o carro. Ele a achou e continuou o espancamento até o elevador e depois até o apartamento no quarto andar. Durante todo esse tempo ela gritava e pedia socorro.

Agora, duas perguntas: 1) na guarita havia um porteiro e lá devia haver as câmeras funcionando para o prédio ser vigiado. Ninguém olhou? 2) Muitos ouviram os gritos de Tatiane e ninguém socorreu, a não ser chamar a polícia, que quando chegou, ela já estava morta e ele fugido?

Isto chama-se omissão e isto é pecado mortal. Termino minha reflexão muito sofrida com a frase do grande Martin Luther King: “O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.”

Ceminha Siqueira Canhamero

Professora de História e colaboradora do Jornal

O Regional.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL