Volta às aulas é uma “porta” que se abre sempre para o melhor!

Mais um ano letivo se inicia, e um misto de sentimentos habita o coração de alunos, pais, professores, coordenadores, diretores… É sempre um recomeço, um novo a viver e a descobrir.

No Instituto Canção Nova, onde oferecemos ensino gratuito do fundamental ao ensino médio, antes do início das aulas, temos uma pausa reservada para o “bom dia”, “boa tarde” e “boa noite” (momentos em que podemos refletir sobre algo atual, e também falar de espiritualidade, como família salesiana que somos).

Após esse momento, vamos para sala de aula, onde nos deparamos com todos os desafios para alunos e professores. Retomar é uma alegria, é o voltar à “vida”, pois uma escola sem os alunos é uma escola sem vida. Somos permeados pelos sons das risadas, da alegria, do reencontro com os amigos, às vezes do choro, da música… Realmente é ver no cotidiano da escola o pulsar da vida em cada aluno, professor, em cada pessoa que faz parte da comunidade escolar.

Grandes desafios nos esperam, sejam na área pedagógica, social e familiar. Temos que nos adequar, buscar o melhor, fazer o melhor, pois o nosso protagonista, o aluno, deve ter a condição para desenvolver o conhecimento e ser cada vez melhor!

Assim iniciamos mais um ano e vamos nós, nesse desafio de “formar homens novos para o mundo novo”, como nos diz monsenhor Jonas Abib (fundador da comunidade Canção Nova).

Com esse lema, abrimo-nos e somos iluminados todos os dias na busca dessa formação, que nos leva a abrir essa “porta” do conhecimento, que passa pela busca da formação integral de quem está conosco.

Educação é um abrir-se ao outro, ao conhecimento e transformar as realidades a partir de cada um. Então, o que nos espera em mais um ano letivo, além de tudo citado acima? Vida, relacionamentos, descobertas, desafios, projetos, amor, respeito, alegria, lutas, conhecimentos… Tudo que nos envolve como pessoas comprometidas com essa tão bela missão de educar!

Que Deus abençoe nosso retorno e que caminhemos com alegria no dia a dia, nos nossos reencontros e com aqueles novos que chegam neste ano letivo, busquemos ser sempre melhores!

Shirleya Nunes

missionária da Comunidade Canção Nova e diretora do Instituto Canção Nova.

