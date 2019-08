Mês de agosto é mês vocacional. Somos convidados a meditar sobre a vocação e sobre as vocações. É que há uma só vocação para todos os seres humanos e dentro dessa única vocação diversas formas de realizá-la. Estas várias formas são as várias vocações através das quais cada pessoa é chamada a concretizar em sua história o grande chamado de Deus. Nossa entrada na existência deve ser interpretada como um chamado. O ser humano acorda para a existência procurando, como quem escuta um outro chamando-o pelo nome. Nós emergimos para a existência pela força desse chamado que ecoa irresistível nas profundezas de nosso ser e que nos coloca em atitude de interrogação e de busca: “quem é que nos chamou? Onde mora? Por que e para que nos chamou? O fato de não sermos os autores de nós mesmos faz de nossa existência uma imensa surpresa: “quem sou eu? Para que estou aqui?” Descobrir e apropriar-se das respostas a essas perguntas é o sentido da vida e a suprema realização da pessoa. Trata-se de conhecer-se a si mesmo e a Deus. São Paulo assim entendeu essa questão quando exclamou: “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. N’Ele Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante d’Ele no amor”(Ef 1,4). Em Cristo cada pessoa encontra a revelação de quem é e de quem a chama: “na realidade o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo Encarnado. Com efeito, Adão, o primeiro homem era figura daquele que haveria de vir, isto é, de Cristo Senhor Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre sua altíssima vocação”(GS 22). Assim, também nos ensinou Bento XVI quando afirmou: “só quem reconhece a Deus, conhece a realidade e pode responder a ela de modo adequado e realmente humano. A verdade desta afirmação resulta evidente ante o fracasso de todos os sistemas que colocam Deus entre parêntesis”. E ainda: “somente Deus conhece Deus, somente seu Filho, que é Deus, Deus verdadeiro, o conhece. E Ele, ‘que está no seio do Pai, O revelou’( Jo 1,18). Donde a importância única e insubstituível de Cristo para nós, para a humanidade. Se não conhecemos a Deus em Cristo e com Cristo, toda a realidade se converte em um enigma indecifrável: não há caminho e, não havendo caminho, não há vida nem verdade.” E continua: “ Deus é a realidade fundante, não um Deus apenas pensado ou hipotético, mas o Deus de rosto humano; é o Deus-conosco, o Deus amor até à cruz. Quando o discípulo chega à compreensão deste amor de Cristo ‘até o extremo’, não pode deixar de responder a este amor com um amor semelhante: ‘seguir-te-ei aonde quer que vás’ ”( Lc 9,57). Todos os homens são chamados a esse encontro com Cristo. Esse chamado caracteriza a existência humana, marca o ser humano nas profundezas de seu ser, pois “tudo foi criado por Êle e para Êle” (cf Col 1,15-20). É esta a notícia, a boa nova que a humanidade tem o direito de receber da Igreja. Ser discípulo é ter feito a experiência de Cristo como resposta à mais radical das perguntas que o fato da existência levanta no espírito humano. Mais ainda, é fazer da própria vida o processo de assimilação dessa resposta até se transformar inteiro n’Ele: “Eu vivo, mas não eu: é Cristo quem vive em mim”(Gal 2,20). Esse processo é o discipulado que será necessariamente também apostolado, missão. É ainda São Paulo quem exclama: “ai de mim se eu não anunciar o evangelho”(cf. I Cor 9,16). A Igreja nos convoca a entrar inteiramente nessa missão quando se propõe trabalhar para que se multipliquem os “discípulos-missionários de Jesus Cristo para que n’Ele nossos povos tenham vida”. Quem descobriu em Cristo a “verdade, o caminho e a vida” assume seu lugar concreto na história como missão. Podemos então falar de missão do casal, missão do professor, missão do médico, missão do político, missão do leigo, etc… Interpretar seu lugar no mundo e na Igreja como chamado de Deus para ajudar na construção da vida, em Cristo, é graça de Deus e atitude de verdadeira fé. E há aqueles que se entregam, em especial consagração, ao serviço exclusivo dessa verdade, razão de ser de suas vidas e da vida de todos os seres humanos. São os religiosos, os sacerdotes e leigos consagrados. São uma bênção muito especial para a Igreja e para o mundo.

Dom Eduardo

