George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, natural da Índia Britânica, autor de “A Revolução dos Bichos” e de “1.984”, lutou na Guerra Civil Espanhola, como deixou consignado em outro livro de sua autoria: “Lutando na Espanha”. Dessa guerra, o capítulo mais triste foi o que a Luftwafe, aviação de guerra alemã do período nazista, fez com Guernica, pacata cidade da província da Biscaia, localizada na comunidade autônoma do País Basco. O governo do país —— inacreditavelmente! —— deixou os alemães bombardearem Guernica! Pablo Picasso imortalizou o trágico capítulo, retratando-o em sua obra, Guernica, expressivo mural alojado no Museu da Rainha Sofia, em Madri, na capital espanhola. A propósito, contam que determinado alemão aproximou-se de Pablo Picasso e indagou: «Essa obra é sua?». E veio a resposta lacônica: «Não. É sua!»

Ao longo de três anos de conflito armado, as forças do general Franco prevaleceram sobre a Frente Popular. Incendiou-se. Destruiu-se. Matou-se. Tudo eivado de ódio cego. Com furor determinado! A guerra chegou ao fim em abril de 1939, poucos dias após a conquista da cidade de Madri, pelas tropas vitoriosas. Com a vitória, iniciou-se o regime franquista: o ditador Francisco Franco Bahamonde instalou-se no poder e ali permaneceu até à sua morte, em 1975.

Digno de registro o fato de o General Millán Astray ter sido convidado para paraninfar a turma de formandos da Universidade de Salamanca, em solenidade daquele ano de 1.936. Era alguém muito festejado por suas vitórias, comandante de corpo do exército, de tal modo desapegado à vida e ao furor inimigo que havia escolhido por lema a frase célebre e assustadora: “Viva la Muerte!” (Viva a morte!). Ele veio para a cerimônia escoltado por legionários armados.

Na oportunidade, vários oradores usaram da palavra, atacando o regime democrático. E Miguel de Unamuno, presente, era o reitor da Universidade de Salamanca.

A plateia subia como leite fervendo. Muitos e muitos dos presentes, durante a cerimônia, gritavam o “Viva la Muerte”!

O general fez o seu discurso de paraninfo. Nele, fez a apologia da força, da destruição, cantando a glória de matar e morrer em combate, de não sentir piedade. Nem pedir clemência. Aplausos ensurdecedores saudaram suas palavras. “Viva la Muerte!” ressoou no recinto várias vezes, ora em coro, ora em voz isolada. O auditório, inequivocamente, demonstrava que estava com ele. Só Unamuno não o aplaudiu. E só ele!

Ora, então o reitor estaria reprovando as palavras marciais? Que vergonha! Um desafio? Quem sabe Imprudência?…

Foi nesse ambiente de exaltação que Unamuno se encontrou diante de uma encruzilhada: afirmar sua crença na sobreposição da inteligência sobre a força ou silenciar e com isso, desmerecer o que tora toda a sua vida de professor, de escritor e de filósofo.

Assim, Miguel de Unamuno colocou-se de pé e, serenamente, pronunciou o seu discurso, peça que passou para a história como o Discurso da Sobranceria, a característica do que é sobranceiro. Consigne-se que por ousadia de menor estatura, havia morrido muitos igualmente ilustres. Isso era notório.

Disse Unamuno: “Os senhores sabem que sou incapaz de permanecer em silêncio, quando a obrigação é falar. Às vezes, o conservar-se calado equivale a mentir”. “Este é o templo da inteligência. E eu, o sumo sacerdote. Estais profanando este recinto sagrado”.

Durante a fala de Unamuno, o general, com visível ira jupiteriana, indagou aos gritos: “Posso falar?” “Posso falar?”E acrescentou o “Viva la Muerte!”, no que foi acompanhado por parte do auditório. E não por todo o auditório.

“ Quero tecer alguns comentários, continuou o orador, ao discurso —— para chamar de alguma forma o pronunciamento que ouvimos do general que se encontra entre nós. Deixarei de lado a ofensa pessoal contida em sua repentina explosão. A nossa é guerra incivil. Vencer não é convencer. Vencereis porque tendes ao dispor força esmagadora. Mas não convencereis! Para convencer é preciso persuadir. Para persuadir, necessitaríeis de algo que vos falta: razão e direito na luta”.

E arrematou: “Parece-me inútil pedir-vos para que penseis na Espanha”.

Fez pausa.

Sentou-se.

Não houve aplausos.

Tampouco o “Viva la Muerte!” foi pronunciado.

Silêncio impressionante se fez. Em 31 de dezembro daquele mesmo ano, Unamuno morreu.

