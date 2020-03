“VIU, SENTIU COMPAIXÃO E CUIDOU DELE”

No evangelho de Lucas, a passagem que intitula o artigo, narra o ato e a sensibilidade de um samaritano, ao ver um homem, quase morto, caído ao chão. Antes, porém, havia passado por ele um sacerdote e um levita, que não se compadeceram pela dor e sofrimento do irmão em Cristo. De quem menos se esperava, eis uma mão amiga.

O fato destacado, mesmo narrado há séculos, torna-se atual, quando observamos nossa sociedade, cega pela incessante busca pelo consumo, não percebe estar em uma corrida desenfreada para lugar algum, deixando de lado os verdadeiros valores que dão sentido às nossas vidas.

Com o tema “Fraternidade e Vida: dom e compromisso” e tendo como lema a citada passagem do Evangelho de Lucas, a Campanha da Fraternidade (CF) deste ano tem como objetivo, retirar a venda da comunidade cristã para que enxerguemos o verdadeiro sentido da vida.

Amor, solidariedade, compaixão, fraternidade, humanidade e bondade são predicados que a Igreja pretende mostrar, serem imprescindíveis para uma caminhada dentro dos preceitos para a construção de uma sociedade que vive verdadeiramente em Cristo. A Igreja lembra que é hora de cuidarmos uns dos outros.

O cartaz oficial da CF 2020 traz em destaque, Irmã Dulce, canonizada em 13 de outubro de 2019, a primeira santa genuinamente brasileira, chamada agora de Irmã Dulce dos Pobres, carinhosamente reconhecida como Anjo Bom da Bahia, devido seu trabalho social em prol dos mais necessitados.

Na imagem divulgada, é possível identificar a Santa rodeada de várias crianças e alguns adultos e deficientes, momento recorrente na vida da religiosa, que é a personificação desta campanha, retratando sua trajetória de doação e entrega pelos menos favorecidos.

Irmão Dulce teve uma existência de completa resignação, entregando-se inteiramente à caridade e assistência social.

A exemplo dela, inspirados pelo bom samaritano e instruídos pela CF, possamos dar novo sentido à vida. Que olhemos para o lado, nos compadeçamos com as dores do próximo e cuidemos uns dos outros.

Que Deus nos abençoe e nos ajude a enxergar o verdadeiro sentido da vida.

Gleison Begalli

Professor do Colégio São Mateus e Cursilhista

Presidente do Clube de Xadrez e do Rotary Norte

