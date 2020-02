VIA(GEM) SACRA EM CATANDUVA

O Brasil possui hoje mais de 300 destinos voltados para o turismo religioso espalhados em todo o território nacional. O que era de predominância católica, atualmente, com o crescimento das denominações evangélicas, está bastante diversificado, incluindo o budismo, espiritismo, entre outras.

O turismo religioso no Brasil, que inclui viagens ao exterior, movimenta, atualmente, mais de 15 bilhões ao ano, segundo o Ministério do Turismo e, Catanduva, com tantas possibilidades, poderia pegar uma fatia desse bolo.

Motivados pela fé, beleza arquitetônica dos templos, obras ou eventos, religiosos colocam-se em marcha para agradecerem às graças e milagres alcançados ou, em muitas situações, pedirem a intervenção divina por problemas e dificuldades.

Neste sentido, num passado recente, chegamos a ter a Via Sacra da Fraternidade, promovida por um grupo de religiosos que, liderados pela família Monteleone, anualmente, dispunham seu tempo para relembrar o caminho percorrido por Jesus, onde atores demonstravam, ao vivo, seu sofrimento, desde o Pretório de Pilatos até sua crucificação e morte.

Neste cenário, era o espetáculo mais antigo do Estado de São Paulo e contava com mais de novecentas pessoas entre atores e figurantes, encenado inicialmente no Estádio Sílvio Sales e, posteriormente, na quadra do Conjunto Esportivo, onde fora reduzido para 250 membros, sob a batuta de Patrícia Monteleone.

Este é um dos eventos que, indiscutivelmente, poderia atrair fiéis de várias regiões e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade. Pode parecer clichê, mas é a mesma fórmula usada outrora relativo às feiras, exposições, eventos culturais, esportivos e tantos outros.

Temos muitas outras possibilidades, como um circuito com relíquias e passagens da vida do já beatificado Padre Albino, espalhados pelas igrejas e pontos da cidade, festivais de músicas evangélicas, visita às obras sacras de Benedito Calixto e Igreja Matriz, feiras nacionais de livros religiosos tendo como exemplo a tradicional Feira do Livro Espírita, que há mais de 20 anos inclui inúmeros escritores e distribuidoras, entre várias outras opções. Precisamos colocar em prática!

Sem contar que teríamos, por obrigação, cuidar melhor de nossas praças, parques, bosque e da cidade como um todo, deixando-nos a real e verdadeira sensação de que estamos em uma cidade melhor e mais bonita.

O trocadilho “Via(gem) Sacra”, que intitula este artigo, enfatiza que, a mesma fé que move montanhas, move multidões. Que elas possam, aqui, encontrar o alento espiritual que procuram e tragam consigo a fé e o consequente desenvolvimento para nossa querida Catanduva.

Escrito a duas mãos por:

Roberto Cacciari

Empresário Catanduvense

Gleison Begalli

Professor do Colégio São Mateus e Cursilhista

Presidente do Clube de Xadrez e do Rotary Norte.

