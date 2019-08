Vestuário no Dia dos Pais: estratégias para se destacar em um mercado de R$ 10 bilhões

Agosto de 2019 – Segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o Dia dos Pais movimentará de cerca de R$ 20 bilhões no comércio. Assim como no ano passado, o vestuário, que abrange não só roupas, como também calçados e acessórios, representa 52% das intenções de compra, o que representa cerca de R$ 10 bilhões.

Esta categoria de presente está na prioridade dos filhos porque demonstram carinho, cuidado e atenção. A escolha do modelo de um tênis, por exemplo, pode carregar diferentes significados, desde a forma como o filho enxerga o seu grande herói, até um empurrãozinho para que o paizão mude o estilo de vida. Por isso, embarcar nessas percepções pode significar melhores resultados para o seu negócio, além de oportunidades para que você fortaleça os laços com seus clientes! Veja seis dicas de boas práticas para você implementar na sua loja, aproveitando a perspectiva positiva do setor para o período.

Qual é o propósito da sua campanha de Dia dos Pais. É claro que o objetivo inicial é a conversão em vendas. Mas, quando temos um objetivo claro, como valorizar o departamento masculino da loja, liquidar os estoques, divulgar lançamentos ou produtos exclusivos e retomar o contato com meus clientes, entre outros, fica muito mais fácil alcançá-lo. Então, identifique seu propósito. É ele que vai conduzir as estratégias da sua loja!

Explore melhor a sua base de contatos. Lembra daqueles clientes fiéis, que têm uma história com a sua loja, a visitam, já compraram várias vezes e te acompanham nas mídias sociais? Essas pessoas merecem ser o foco da sua atenção! Planeje o que mais você pode oferecer para ajudá-los nessa data. Lembre-se de se comunicar de forma original e criativa. A data pede um apelo emocional forte!

A escolha dos produtos. Lembra do propósito citado no primeiro item? Ele te ajuda a eleger os produtos indicados para a sua ação de vendas. Serão mais promocionais? Sofisticados? Vai trabalhar com linhas e coleções? Um relatório de estoques pode simplificar a sua vida para dar continuidade nessa campanha! Entenda também quais marcas apresentaram melhor desempenho no setor masculino e aumente as vendas!

No quesito Visual Merchandising, prepare a exposição dos produtos masculinos de modo a valorizá-los. Com o aumento do fluxo de clientes na loja, tudo deve estar alinhado: preço, organização, remarcações de promoção e, dependendo de como é a organização da sua loja, as numerações disponíveis também precisam ser facilmente encontradas. Crie ambientes com produtos que se complementam nas vitrines ou nas prateleiras, como sapatos, cintos, abotoaduras e gravatas. Capriche nas embalagens e as deixe à vista para que as pessoas imaginem a entrega do presente com aquele embrulho!

Equipe bem treinada é fundamental. Compartilhe o propósito com a equipe e o reforce em todas as oportunidades. Aproveite para falar sobre como a loja tem se empenhado para cuidar dos clientes e para converter novos consumidores por meio da experiência de compra. Nesta hora, também é válido reforçar as metas de 2019, trazer dados dos anos anteriores e traçar um planejamento para superar, até mesmo, as melhores expectativas! Lembre-se que um mesmo consultor de vendas poderá atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo, então prepare o seu time para recepcionar com valor mesmo nos dias de correria!

Resolva a vida dos clientes entendendo quais são os possíveis problemas que estão impedindo o cliente de realizar a compra e o forneça uma solução. Mostre-se disposto a ajudar e, se necessário, improvise para que esse presente tão importante seja inesquecível

Neste Dia dos Pais, vamos rumo aos R$ 10 bilhões em vestuário? Com essas dicas, as boas perspectivas do setor para a data podem ser alcançadas! Boas vendas!

Fernanda Lemes

gestora da Sapati, loja laboratório da SetaDigital, companhia de Tecnologia

da Informação especializada

no setor calçadista

