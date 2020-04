Vencemos os 10 primeiros dias

OTribunal de Justiça de São Paulo desde o início da então epidemia, depois transformada em pandemia, buscou prioritariamente meios de isolar seus magistrados, servidores e terceirizados (cerca de 60 mil pessoas), seu maior e mais importante patrimônio, além dos cidadãos que frequentam diariamente os prédios do Judiciário paulista (mais de 1 milhão de pessoas) e também procurou meios efetivos e eficazes de viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional. E com a ajuda, o apoio, a sensibilidade, o otimismo e o compromisso de todos, absolutamente todos, está conseguindo.

Estamos apenas no começo de um período que não sabemos precisar o final. E nosso trabalho progride e bem. Seguimos com segurança, esperança, seriedade e disposição, levando a justiça a todos, sem descurar dos imprescindíveis cuidados pessoais.

Reitero meus agradecimentos a todos pelas demonstrações de amizade e apreço e pelo sentimento de união que transforma cada um em membro do que os antigos chamavam de Família Forense. Somos uma FAMÍLIA e seguiremos juntos.

Vamos seguir unidos. Tenham segurança. A Presidência estará junto a todos apoiando e auxiliando no que precisarem.

Deus nos acompanhe.

Geraldo Francisco

Pinheiro Franco

Presidente do Tribunal

de Justiça

