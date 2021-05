Urgências, prioridades e ousadia na pandemia

Ainda no ano de 2019, li um brilhante artigo do professor José Renato Nalini intitulado “Quem se arriscará na gestão pública?”. Em resumo, o ensaio se referia aos imensos desafios impostos pela área pública e concluía que estávamos próximos da era que só fariam parte da administração pública aqueles que nada tivessem a perder. Agora, quase dois anos após a publicação do artigo, principalmente pela pandemia, ouso dizer que esse tempo chegou!

Já naquela ocasião, o ex. presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo confessa que o constituinte de 1988 foi pródigo em distribuir direitos e que, com a crescente judicialização, as decisões são “quase sempre em desfavor de quem, incautamente, assume a função estatal.”

De forma bastante acertada, Nalini também enumera que os órgãos fiscalizadores (Ministério Público, Tribunais de Contas, etc.) estão muito bem aparelhados, mas se recusam a orientar, sob o argumento de que são órgãos de controle e não pedagógicos. Ilustra o precário quadro funcional à disposição dos gestores públicos e a dificuldade em operar os sofisticados sistemas para prestações de contas. Cita também o fenômeno da responsabilização objetiva (que independe da prova de culpa) do ordenador de despesas, que é penalizado por irregularidades formais ou deslizes praticados em locais distantes do seu posto de trabalho.

Definitivamente a tarefa do gestor público sempre foi árdua, porém, se observarmos hoje, após mais de um ano vivendo um verdadeiro estado de exceção pela pandemia, a insegurança jurídica, como nunca, impera. A tarefa do gestor público tornou-se extremamente inglória, principalmente para aqueles que se arriscam por um período de tempo determinado, sem nenhuma estabilidade ou garantia. Cargos eletivos ou funções de confiança, mais do que nunca, são propícios para aqueles que não tem nada a perder!

Por exemplo, desde o início da pandemia, não há certeza sobre o verdadeiro valor razoável para se pagar por vacinas e testes. São (ou eram) produtos inéditos e seus valores se modificam brutalmente em razão da eficácia, da demanda e da concorrência. Nesse cenário, é impossível registrar de forma totalmente assertiva qual gestor fez aquisições desses produtos por um preço justo. A acusação do gestor público que tenha atribuído urgência na aquisição e ousado na aplicação das verbas parece-nos inevitável. Um contrassenso.

E essa grande insegurança não atingiu somente a área da saúde. No transporte público, empresas de ônibus tendem a exigir aumento de passagens ou subsídios pelo ente público cada vez maiores, justificando pela queda do movimento ou mesmo restrições de ocupação. Empresas de coleta de lixo hospitalar também se aproveitam do cenário, argumentam aumento do volume e, consequentemente, exigem reajustes. Escolas públicas requerem uma estrutura que nunca antes necessitaram e, mesmo assim, há retrocesso sem precedentes na aprendizagem. Sindicatos de servidores públicos alegam falta de condições mínimas para trabalhar e ameaçam greve.

Arrecadação cai, demandas aumentam. A assistência social sofre com o aumento de miseráveis. A segurança pública torna-se frágil e os crimes mais constantes. O poder legislativo tende a arrumar soluções imediatistas que pouco se importam com o endividamento do estado. São aprovadas leis de anistia, proibições a cortes de água e de energia elétrica mesmo em casos de não pagamento, isenções das mais diversas formas e a criação de “rendas mínimas”, práticas populistas travestidas de “emergenciais”. Por outro lado, não deveriam ser esquecidas pautas importantíssimas como a reforma administrativa e o redimensionamento do Estado.

O cenário é desolador e, muitas vezes, nos parece que o gestor público só tem um direito: o de estar errado! Porém, da mesma forma como os tempos difíceis exigem homens fortes, momentos de crise exigem gestores técnicos sensíveis sim, mas firmes, ousados e austeros! E é exatamente disso que estamos precisando…

Fabio Rinaldi Manzano

Administrador público pela UNESP, advogado, mestre pela Universidade Católica Argentina – UCA.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL