UMA SENHORA ADVERTÊNCIA

O direito natural é a ideia universal de justiça. É o conjunto de normas e direitos que nascem incorporados ao ser humano, tal qual o direito à vida. Curiosamente, setores da humanidade, com o direito natural incorporado, agride deliberadamente o nosso planeta, nosso domicílio, nossa terra, nosso mar, nossos semelhantes, a própria vida.

Não sei se Leon Eliachar ou o Millor quem disse: «o homem é o único inseto que fabrica seu próprio inseticida». Pois assim é. Os fatos são implacáveis. Atirar. Matar. Romper o Ódio. Vingança. Vírus para os computadores em geral. Pedofilia. Assaltos. Desmatamentos. Arrastões. Crescimento significativo de criminosos. Preocupações dilacerantes. Quando o homem poluir o último rio, matar o último peixe e cortar a última árvore, verá que não poderá alimentar-se de dinheiro.

Poderia ser diferente. Depende de cada um. E de todos. Água limpa e saudável em todos os confins. Fábricas que não emporcalhem o ambiente. Veículos sem poluentes. Zero guerras. Zero violência. Respeito mútuo. Crianças e jovens aprendendo de verdade, adquirindo formação profissional de primeira grandeza. Pautar a conduta por princípios e não, por conveniências. Cada qual com direito de ter sua religião. Pensamento voltado para a coletividade. Doenças eficazmente combatidas e responsavelmente controladas. Os males de saúde —— já que pode haver alimentação saudável para todos —— serão apenas males e não mais indústrias. Oportunidades criadas. Rios com águas límpidas. Mares verdes. Rios e mares acolhendo vidas. Campos repletos de plantações. Florestas bem cuidadas e com fauna que dá gosto ver. Sem desmatamentos criminosos. Cidades bem organizadas, com esgoto tratado. Sem pobreza. Monumentos limpos. Homens de nacionalidades diversas discutindo ideias, trocando opiniões, tudo direcionado para o bem comum. A classe política trocada por efetivos representantes do povo. Todos remunerados condignamente, sem esperteza enriquecedora. A ciência voltada para a vida. Pesquisas e descobertas científicas, de mão dadas, voltadas para o bem de todos e de cada um. O preconceito definitivamente banido. Todos realmente iguais perante a lei e julgados, quando necessário, com justiça.

Cada um de nós foi gerado, amamentado, criado, orientado e educado por outras pessoas, por que não nos interessarmos pela sorte da humanidade, fazendo, em seu seio, nossa parte? Não podemos nos esquivar de nossa responsabilidade como seres humanos.

O fato é que, hoje, faltam braços para socorrer vítimas e sobram mãos para empurrar o barco para o fundo.

E o homem está no mundo há pouco mais de 195 mil anos!

Como confessou George Bernard Shaw: «Nunca admirei muito a coragem dos domadores de leões. Pelo menos, enquanto se acham nas jaulas com seus animais, estão livres de ser atacados por outros homens. De resto, não há perigo em um leão. Ele não tem ideais, ideias, nem religião, nem credo político, nem cavalheirismo ou preocupações de linhagem. Em suma, não há motivos para que ele destrua qualquer outra coisa de que não queira se alimentar. O homem é o único animal que eu realmente temo».

A respeito do tema, vale a pena assistir ao filme «No Mundo 2.020» (Soylent Green), com Charlton Heston e Edward G. Robinson. A obra é de 1.973, mas nunca foi tão atual, mormente por estarmos a um passo do ano 2.020. O que ele nos diz é mais que uma história interessante. É uma senhora advertência!

O mundo é grande. Gostaríamos de vê-lo distante de final trágico. Depende de partir para a reafirmação da vida, em meio à orgia que se apossou da humanidade, dando outro sentido ao tolerável.

Por ora, recuso-me a aguardar serenamente a estação terminal!

Marcílio Dias

advogado vereador legislatura

2001/4 Exerceu a Presidência

da OAB Foi diretor da

Faeca Ex-diretor da

Escola Superior

de Advocacia da OAB

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL