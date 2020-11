Um Vale repleto de futuros

Nas últimas semanas foi celebrada uma data muito importante para a agenda do Desenvolvimento Social: o Dia Internacional para Erradicação da Pobreza (17/10), com uma ambiciosa meta assinada por 193 países membros da Organização das Nações Unidas, durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, na Assembleia Geral da ONU, em 2015.

Desta cúpula surgiu a Agenda 2030, ano escolhido para que 17 objetivos sejam alcançados pela humanidade. Entre eles, assegurar a educação inclusiva, alcançar a igualdade de gênero, promover o crescimento econômico sustentável e o mais urgente deles: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Erradicar a pobreza global é o primeiro passo para atingir outras metas de desenvolvimento social e sustentável. Atualmente, de acordo com a ONU, mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de R﹩11 por dia. Publicado em 2019, o 1º Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo, demonstrou que alguns dos indicadores tem avançado bastante, como a forte queda da taxa de mortalidade infantil e a melhoria do atendimento escolar no nível pré-escolar.

Considerada a região mais pobre do Estado mais rico da Federação, o Vale do Ribeira esteve por muito tempo afastado do progresso e desenvolvimento das demais regiões paulistas. Com uma população de 340 mil habitantes, as 22 cidades do Vale do Ribeira têm médias piores em indicadores como: PIB per capita, percentual de inscritos em programas sociais, renda média de emprego formal e mortalidade infantil, entre outros.

Para erradicar a pobreza e promover a mobilidade social do Ribeira, a gestão João Doria lançou, há exatamente um ano, o Programa Vale do Futuro, um audacioso plano para tornar a região um novo polo de desenvolvimento econômico e social do Estado.

Ao todo, 20 secretarias estão trabalhando simultaneamente, com ações intersetoriais que abrangem obras de infraestrutura e projetos de melhoria da qualidade de vida na região. Exemplo disso, o programa Prospera Jovem, visa aumentar a emancipação social entre os jovens do Vale do Ribeira, oferecendo capacitação técnica, educação financeira, empreendedorismo, tecnologia e transferência de renda.

Alunos matriculados entre o 9º ano do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual, que estiverem inscritos no programa, são incentivados a construir um Projeto de Vida, que é desenvolvido em oficinas, exercícios individuais, reflexões e mentorias.

Ao final do programa, os alunos recebem um incentivo financeiro para a execução de projetos e capacitações pessoais. Esse recurso pode ser usado para o jovem ingressar no Ensino Superior, abrir uma microempresa ou investir no negócio dos pais. O benefício está atrelado à progressão escolar e à participação em todas as atividades propostas pela iniciativa.

Em resposta à pandemia da Covid-19, a edição 2020 do Prospera Jovem foi adaptada ao universo virtual. Isto garantiu que os alunos do 3° ano do Ensino Médio não perdessem a oportunidade de participarem desta edição.

Esta ação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo estimula a autonomia individual e profissional, dando o incentivo que faltava para que o jovem seja um agente de transformação de sua realidade familiar e comunitária. O Prospera Jovem está transformando o Ribeira em um vale repleto de futuros promissores.

Célia Parnes

Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

