Há muito não se viam. Em dado momento, o visitante disse:

—— Depois que li «O Colecionador», de John Fowles, virei um senhor colecionador.

—— Aquele da borboleta?

—— Sim. Aquele.

—— Em decorrência, coleciono tudo.

—— Tudo o quê?

—— Endereços, por exemplo.

—— Endereços? Endereço é coisa que se colecione?

—— Claro que é. Estive numa porção deles, por este mundo afora. Tenho as fotos para comprovar. Sabe os Meninos da Rua Paulo, do Ferenk Molnar? Estive lá, no palco de todos os acontecimentos, na Hungria, Rua Paulo esquina com a Rua Maria. Estive na casa do Sherlock Holmes, em Londres. Baker Street n° 221 – B. Estive no prédio de onde, segundo o Frederick Forsyth, o Chacal atirou no De Gaule, em Paris, perto do Arco do Triunfo. Estive na casa do Franz Kafka, em Praga. Estive em Washington, na casa em que Abraham Lincoin deu os últimos suspiros, depois de ter sido baleado pelo Jonh Wilkes Booth. Estive em Buenos Aires, na Corrientes 348, endereço que deu passaporte para o tango mundo afora. Estive na Normandia, onde os aliados desembarcaram no mais longo dos dias. Estive…

—— Sem interromper… Coleciona outras coisas?

—— Sim. Miniaturas de garrafas. Tenho até da Coca Cola, bem pequena, com líquido dentro…

—— Marcas de cigarros?

—— Também. Tenho do mundo inteiro. Até do Cairo. Tenho a do Cigarro Ascott!

—— Revistas antigas? – O Cruzeiro. Visão. Playboy. Seleções!

—— Gibis?

—— Fantasma, desenhos do tempo do Ray Moore. Mandrake, arte de Phil Davis! Tarzan. Falcões Negros. Homem Borracha. Flecha Ligeira! Texas Kid. Nick Holmes. Big Ben Bolt. Tenho gibi do Fantasma onde ele mata, na África, os inimigos dos Aliados, na Segunda Grande Guerra. Nada de dar tiros na arma, para subjugar o adversário. Ele mata mesmo!

—— Bolinha?

——Luluzinha. Gasparzinho. Luíza. Pinduca.

——Jornais?

—— Sim. Tenho o da morte do Getúlio, 24 de agosto de 1.954… Tenho o…

—— Livros?

—— Ah! Nem me fale. Tenho O Dom Quixote, do Cervantes, em edição espanhola do século XVIII… Tenho Os Lusíadas, do Camões, edição de 1.878, impressa em Portugal! Tenho A Divina Comédia, do Dante Alighieri, ilustrada pelo Gustavo Doré…

—— Surpresa! Eu tenho um livro para sua coleção! Acho que você vai gostar dele… Muito antigo. É a Bíblia.

—— Bíblia? Mas eu já tenho a Bíblia em minha coleção.

—— Mas a minha é muito antiga. Mal dá para ler o que está escrito. Herdei do meu avô, que herdou do avô dele. E vai por aí. Ela foi impressa por um alemão! Um tal de Gut qualquer coisa. Em 2 de setembro de 1.450!

—— Gut? Gutemberg? É isso?

—— É isso! Como você sabe?

—— Vamos vê-la! Vamos vê-la! Agora!

—— Mas tem algo que vai te aborrecer.

—— Ela está meio estragada… Acho que ela não tem muito valor, não!

—— Ué? Por quê?

—— Ela está todinha rabiscada por um tal de Martinho Lutero…

Marcílio Dias

advogado vereador legislatura

2001/4 Exerceu a Presidência

da OAB Foi diretor da

Faeca Ex-diretor da

Escola Superior

de Advocacia da OAB

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL