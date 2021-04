Um ano depois: a pandemia e a segurança alimentar no Estado de SP

A segurança alimentar e nutricional da população de São Paulo é uma preocupação que permeia as políticas públicas estaduais muito antes da pandemia da Covid-19, que transformou o mundo há um ano. Prova disso é que o Estado de São Paulo reúne os dois principais programas de segurança alimentar do Brasil: o Bom Prato e o Vivaleite.

Em consonância com a Agenda 2030 e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o governador João Doria sempre buscou a erradicação da fome, o combate ao desperdício e o incentivo ao consumo de alimentos saudáveis em um padrão sustentável, por meio de estratégias inovadoras, cujo objetivo sempre foi suprimir do nosso Estado toda e qualquer condição de insegurança alimentar, em que o acesso e a disponibilidade de alimentos sejam escassos.

Entretanto, situações de emergência exigem respostas rápidas e potentes. Por isso, a pandemia da Covid-19 multiplicou nossos desafios. Assim, a partir de março de 2020, dadas as condições sanitárias que apontaram para a necessidade do isolamento social, a segurança alimentar em todo o Estado passou por um processo adaptação e reformulação.

Com o início da pandemia, os restaurantes da rede Bom Prato fecharam os salões a fim de evitar aglomerações. Três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) passaram a ser entregues ao usuário, em embalagens e com talheres descartáveis, com a devida adequação aos protocolos de saúde e higiene.

A rede também iniciou a oferta de refeições gratuitas para as pessoas em situação de rua, cadastradas pelas prefeituras. O governador Doria determinou a prorrogação da gratuidade, até o dia 30 de abril, para as refeições oferecidas aos moradores em situação de rua. No ano de celebração de 20 anos de programa, as 59 unidades da rede serviram mais de 33 milhões de refeições. Dessas, mais de 670 mil foram servidas gratuitamente à população em situação de rua.

O Vivaleite, o maior programa de distribuição de leite pasteurizado do Brasil, foi ampliado, reforçando a nutrição de mais de 21 mil residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Por mês, cada idoso recebeu 15 litros de leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D. Por fazerem parte do grupo de risco da Covid-19, esses acolhidos também obtiveram, gratuitamente, por dois meses, doses diárias de suplementação proteica.

O programa Alimento Solidário promoveu a distribuição de mais de 1,5 milhão de caixas de alimentos, atendendo a mais de 4 milhões de pessoas, com o objetivo de garantir a segurança alimentar de pessoas em extrema pobreza. As caixas, que atendem uma família com até quatro pessoas, foram elaboradas em parceria com a equipe de nutricionistas do Hospital Israelita Albert Einstein e distribuídas em 168 municípios das seis regiões metropolitanas do Estado.

Em comunidades tradicionais como indígenas, ciganos e quilombolas receberam “Cestas Verdes”, cujos alimentos foram adquiridos dos agricultores familiares de assentamentos rurais, visando gerar renda aos pequenos produtores.

A pandemia ainda não acabou. A vacina do Instituto Butantan tem garantido a imunização constante da população paulista, ultrapassando a marca de 4,8 milhões de doses aplicadas (e contando). A segurança alimentar é a maior prioridade do Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de garantir a todos proteção social e acesso à alimentação.

Célia Parnes

Atual Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Formada em administração de empresas pela FEA-USP, atuou por mais de 30 anos na União Brasileira Israelita do Bem Estar Social (Unibes).*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL