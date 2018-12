Ai pelos anos de 1955 após as margens do Rio São Domingos se tornarem uma avenida que ligava as pontes de madeira da Rua Maranhão e Rua São Paulo, iniciaram-se alguns projetos para que o local servisse de uma pista de prova de ciclismo, onde alguns atletas começariam a despontar no cenário catanduvense, pois nessa época esse esporte era pouco difundido.

O grande motivador para que um punhado de ciclistas participasse dessas competições é que na época a grande maioria da população andava de bicicleta. Carros nessa época eram extremamente raros de se ver. Veículos de transporte eram constituídos de pequenos caminhões que não ultrapassavam em seu comprimento, o equivalente ao tamanho de uma caminhonete, dessas atuais que circulam em nossa cidade. A aparência desses veículos era bastante estranha, pois suas cabines eram constituídas de madeira, com tábuas encaixadas umas às outras, com seu interior onde se via tão somente a direção e o câmbio. Painel nem pensar. A partida, o mesmo se dava utilizando uma manivela.

Mas voltemos às corridas de bicicletas, cujo evento se verificava principalmente por ocasião das datas festivas, nos dias 14 de abril, data do aniversário de Catanduva e também em 8 de agosto de cada ano, ocasião de comemoração de São Domingos, padroeiro de nossa cidade.

Nessas datas, o evento tinha a participação de grande parte da população de Catanduva, pois as provas levavam os assistentes ao delírio, mesmo porque tínhamos um participante de Catanduva, chamado “Pedrão da Bicicletaria” que era de fato proprietário de uma bicicletaria em nossa cidade. A vibração intensa da plateia fazia com que o espetáculo se tornasse a cada ano mais competitivo e muito bom de se ver.

Ao lado da Rua Maranhão, às margens do Rio São Domingos, onde localiza-se hoje a “Cocam” era uma área sem qualquer tipo de construção, onde ali a princípio foram organizadas Feiras de Exposição para demonstração de produtos industriais, voltados para a área agrícola, com o advento dos primeiros tratores e implementos, produtos comerciais que eram lançados como novidade no comércio local e em outros períodos do ano eram armados os circos e os parques de diversões. Essas festividades juntamente com os cinemas locais eram os pontos de atração e encontro das famílias catanduvenses, pois era o que tínhamos na época.

No lado de cima, mais propriamente no início da Rua Maranhão, ocupado hoje também pela “Cocam”, funcionava a IRFM, ou seja, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, de propriedade da família Matarazzo, cuja indústria fabricava sabão, óleos comestíveis e outros produtos que após estarem prontos e vendidos eram transportados através da EFA (Estrada de Ferro Araraquarense), através de trens e máquinas ainda na bitola estreita, movidas a lenha, chamadas de Maria Fumaça.

Mas voltando às épocas das corridas de bicicletas, nos voltam à mente todas essas lembranças de um tempo em que as coisas transcorriam com uma serenidade incrível, que valorizávamos os pequenos acontecimentos com esmero, carinho e dedicação, pois os sonhos e as pretensões somente ocorreriam no momento oportuno, sem precipitações, vivendo as 24 horas de cada dia, como se fossem os últimos de nossa existência. Podemos afirmar com certeza absoluta que éramos, apesar das grandes dificuldades pelas quais a grande maioria das pessoas passava, extremamente felizes.

Como diz o ditado popular:

Eu era feliz e não sabia.

Antoninho Sedival Casseti