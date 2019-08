TRADIÇÕES QUE MARCARAM ÉPOCA NO ENSINO

Transcrever aqui uma época que hoje nos traz uma certa nostalgia, nos traz também uma lembrança agradável que muito marcou as pessoas que buscavam o ensino em nossa cidade de Catanduva.

Dentre as escolas, o Colegio Barão do Rio Branco ainda hoje instalado e em plena atividade, nos traz lembranças de como era tido pela forma de respeito e educação que empunha aos seus alunos. Tido como linha dura, seu diretor o sr . Anizio Borges, o inspetor de alunos sr. Eloi e os professores que muito marcaram , tais como Raimundo, Francisco Tarsitano, Rosita Perri

O Colégio Catanduva, dos irmãos Candido e Pedro Alem , que instituíram além do curso básico, também o Curso de Contabilidade, que propiciou na época a oportunidade da formação de técnicos em contabilidade, que muitos desses amigos e colegas já nos deixaram e que vários ainda continuam a exercer a atividade , graças às orientações dos professores

Milton, Coca, Afif, Da. Merce, Wilsom Tarsitano, Nelson Zerbinatti e muitos outros que o tempo não nos permite lembrar.

Devemos ressaltar que na década de 60 a 70 não tínhamos em nossa cidade nenhuma instituição que ministrasse qualquer curso de formação profissional. Esse colégio se destacava.

O Colegio Jesus Adolecente, administrado pelo Padre Cesar Calda, além de escola, também era o centro principal aos domingos, após às missas das crianças na Igreja Matriz, onde era ministrado cursos de catequese e no período da tarde esse colégio dispunha de uma sala para projeção de filmes, principal diversão para a garotada que assistia aos filmes principalmente de faroeste, sem nada gastar, pois nada era cobrado.

Já mencionamos em outra crônica o Grupo Escolar Paulo de Lima Correa.

Não poderíamos deixar de registrar aqui o Colegio Nossa Senhora do Calvário, que indubitalvente preparou e instruiu alunos que hoje através de outros cursos projetou pessoas que se destacaram como figuras expoentes no cenário politico, religioso, social e profissionais voltados para todas as áreas de trabalho.

Finalizando registramos aqui o Colegio Octacilio de Oliveira Ramos e o Colegio Nicola Mastrocola que sempre prezaram pela boa orientação, disciplina e respeito de seus alunos, aos professores e dirigentes.

Deixamos aqui registrado que o professor tem como meta o ensino para a formação escolar. Nessa época o respeito pelo professor era regra. A escola não tem a obrigação de educar. Essa responsabilidade compete aos pais.

Quando juntamos uma boa preparação escolar com a boa educação ministrada pela família, tenhamos a certeza do homem e da mulher como cidadão de bem , respeitador e cumpridor de suas obrigações.

Toninho Casseti

