Tempos memoraveis de nosso futebol

nossa juventude, onde perpetua a lembrança do que foi e do que representou o futebol de nossa cidade.

Sem sombra de duvidas a equipe do Catanduva Esporte Clube, nas décadas de 60 e 70 atraia grande publico no antigo estádio Silvio Salles, onde hoje encontra-se instalado o Garden Catanduva Shooping. Tivemos grandes craques que por aqui passaram e puderam elevar o nome de nossa cidade no cenário esportivo nacional, principalmente quando essa mesma equipe galgou a categoria principal do campeonato paulista, passando por aqui grandes times de futebol como Palmeiras, Corinthians, Santos e outros da mesma categoria. Posteriormente foi construido o atual estádio para comportar esses jogos, porem nossa equipe não obteve sucesso e ano por ano houve uma decadência de nosso futebol.

Não podemos deixar de registrar também a equipe do Botafogo Futebol Clube que atuava no antigo estádio Antonio Stocco, ali na Vila Rodrigues, que também muito se destacou, tendo sido berço de muitos craques que se encaminharam para Clubes de bastante relevância no cenário brasileiro nesse esporte.

São inumeráveis os clubes na época de nosso futebol amador, podendo citar o Clube do Matarazzo, o Enforluz, o Ceará (depois Radium de futebol e esporte), o Bandeirantes, o Atletico , o Piracicaba, Madureira e tantos outros que por aqui passaram.

Citamos acima essas equipes que disputavam esse campeonato amador que era dirigido pela Federação Paullista de Futebol, mas não podemos deixar de mencionar os campeonatos varzeanos que reuniam aproximadamente 10 times de futebol, também servindo de base para serem aproveitados nas equipes amadoras e posteriormente no profissional.

Tivemos figuras lendárias que marcaram a passagem dessas pessoas em nosso cenário esportivo e não podemos deixar de registrar aqui o sr. Pancho, que comandava suas equipes na antigo campo de futebol denominado “Ipiranguinha” onde hoje encontra-se instalada a Saec, ali na Rua São Paulo, próximo ao Rio São Domingos.

Queremos destacar aqui um momento importante ai pelos anos de 1965, onde foi organizado um campeonato infantil de até 14 anos, dirigido pelo Juizado de Direito, na figura do Sr. Dr. Vita, com a participação de aproximadamente 14 equipes, onde tinham na direção do mesmo o Sr. Djalma (Encarregado da Guarda Mirim de Catanduva) assim como do Clovis Molinari, ambos comissários de menores, onde o respeito era a palavra chave.

O que nos traz um pouco de melancolia e saber que nossa cidade foi como dissemos acima, berço de muitos craques que se destacaram nesse esporte e hoje infelizmente não temos mais equipes amadoras, varzeanas e o nosso futebol principal caindo pelas tabelas, sem qualquer chance de evolução. Sabemos também que essa dificuldade existe em razão do problema financeiro das equipes, falta de patrocionio e o custo para manutenção com taxas de toda ordem, imposta pela Federação Paulista de Futebol, desmotiva qualquer cidadão que se proponha tomar à frente para resgatar o bom nome de nossa cidade nesse esporte.

Toninho Casseti

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL