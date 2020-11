TEMOS DOIS CANDIDATOS COMUNISTAS

Tamanha é a gravidade do presente momento para a nossa humanidade planetária que inicio esse texto recomendando à sociedade esclarecida, ou seja, professores, juízes, promotores, servidores militares, médicos, advogados, empresários, entidades de classe, estudantes, homens e mulheres que se somem para um Brasil melhor: leiam o conteúdo da carta do Arcebispo Carlo Maria Viganó, representante do alto clero do Vaticano, enviada ao Presidente Donald Trump em 25.10.2020. É mais do que preocupante, contém informações estarrecedoras. Basta entrar no Google – “Carta Aberta do Monsenhor Carlo Maria Viganó ao Presidente Donald Trump.” Volto agora para o que está proposto no título. Será que algum eleitor catanduvense gostaria de morar em Cuba, Venezuela, Argentina, Coréia do Norte, Irã ou China? Alguém acha que esses nossos irmãos em humanidade estão contentes com o regime? Evidente que não estão. E ousem desobedecer que a punição virá. Muitas das vezes com a própria vida. Com a reeleição do presidente Donald Trump o mundo passa a ter um novo divisor de forças, pois a luz começa a vencer as trevas. As famílias ricas que compõem a Nova Ordem Mundial e o Vaticano (mídia, sistema financeiro, laboratórios, ONU, OMS) começam a declinar. O PIX é um primeiro passo para barrar a roubalheira dos bancos; basta conferir que o Bradesco teve neste terceiro trimestre de 2020 o astronômico lucro de quatro bilhões, cento e noventa e quatro milhões de reais conforme balanço divulgado no dia 28.10.20. É desta forma que somos roubados, pagando taxas mensais e juros abusivos. Compreende-se, pois, que a N. O. Mundial é uma elite dominadora de direita que agora agoniza porque as forças militares, americanas e russas, retiraram milhares de toneladas de ouro do Vaticano e outros porões de Roma. Esse ouro representa a ganância de todos os carteis dominadores que constroem a miséria no mundo. Com esse lastro “ouro” um novo padrão monetário será implantado. Novo dólar substituirá o existente e todo dinheiro escuso será identificado e penalizado. Entretanto, existe o comunismo, uma elite dominadora de esquerda. No Brasil o cérebro pensante chama-se F.H.C., braço do foro de São Paulo que reúne Lula, Dilma, José Dirceu, Gleisy e o próprio S.T.F. A democracia comandada pelo S.T.F., a bem do suposto exercício de liberdade, está sendo seguido e obedecido, mas não nos esqueçamos de que todo fundamento tem limites; confiemos nas nossas forças armadas. Se necessário elas defenderão a nossa querida Pátria. Fiz este introito para referendar dois infelizes candidatos comunistas: ela, a Sra. Beth Sahão, amiga de Lula, petista de carteirinha, apoiadora de Maduro, este ditador da Venezuela, cruel assassino de milhares de cidadãos do seu país; e, por incrível que pareça, ele, o padre Osvaldo, seguidor do maldito governador João Dória que traiu Bolsonaro e se juntou ao Partido Comunista Chinês. Dória serve a si e aos chineses por dinheiro. É lamentável que esse pretenso representante do Cristo tenta jogar Catanduva nas mãos do Partido Comunista Chinês. E mais lamentável ainda aqueles que pela religião e não compreendendo o jogo político o seguem. Quem ler a carta do respeitável e corajoso arcebispo acima mencionado refletirá sobre em quem votar. Esse padre como político não merece o meu respeito, ele é um inocente útil a serviço das trevas. Eu disse “trevas”. Ora, quem segue comunista é comunista. Penso também que os eleitores da Beth Sahão deveriam se mudar para Cuba ou Venezuela. Os eleitores do padre deveriam se mudar para a China. Aí eu me pergunto: por que estas coisas acontecem em Catanduva? Por que alguns seguimentos sociais tem esse procedimento? Será o nível de escolaridade que fica a desejar? Burrice não é, pois todos sabem das consequências de regimes comunistas. Onde estão os homens de bem? Onde estão os patriotas? Qualquer cidadão que seja cristão, que ame a sua família e a sua cidade e que tenha apenas um pouco de cultura, por certo haverá de refletir: eu tenho que escolher entre candidatos que primam pela liberdade, pela democracia. A imposição da vacina é uma prova de que o mundo está brigando por liberdade. E se alguém quiser contrapor haverá de provar que Lula, Dilma e João Dória são de fato pessoas íntegras e patriotas. E isto sem avaliar dois tentáculos de Dória: Vinholi pai e filho. É isso. Creio que está bem explicadinho. Por derradeiro sou de opinião que João Dória não termina o seu mandato.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria.

