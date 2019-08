Tabagismo é sinônimo de suicídio

Embora pareça extremamente chocante, não é exagero pontuar que o tabagismo ou o hábito de fumar é sinônimo de suicídio. Isto porque o cigarro está diretamente ligado as principais causas de mortalidade pelo mundo, destacadamente o câncer e as patologias cardiovasculares. Mais alarmante ainda é saber que não há, em hipótese alguma, quantidade de cigarros segura, a ponto de isentar a população de prejuízos de qualquer natureza. Em outras palavras, fumar dois cigarros por dia ou por semana e fumar o maço todo tem a mesma gravidade e riscos. O que pode eventualmente mudar é o tempo que demora para se notar uma complicação – câncer, infarto, derrame, trombose. Mas, invariavelmente, este tempo chega e o resultado é direto e simples – morte.

Analogamente ao raciocínio anterior, não existe marca de cigarro segura nem acessório para fumar, que tenha benefícios em relação a incomensurável magnitude dos malefícios. Não cabe modismo quando se discute acerca dos males do cigarro. Nem mesmo quando a nicotina se associa a essências, como no narguilé, o risco alto de complicações se modifica.

O objeto cigarro é composto de uma gama de substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, que exercem efeitos em vários segmentos do organismo humano, causando doenças graves, de difícil controle e que comprometem a longevidade do indivíduo.

Nos pulmões, o cigarro pode causar eminentemente duas doenças – o enfisema e o câncer. No enfisema, as pessoas começam a apresentar intensa falta de ar e tornam-se extremamente limitadas.

O câncer de pulmão tem figurado como um dos tipos mais frequentes e letais de câncer; causa falta de ar, emagrecimento e muita limitação para as atividades diárias.

O coração e os vasos sanguíneos são alvos diretos dos efeitos tóxicos da nicotina e outras substâncias nocivas presentes no cigarro. Infarto do miocárdio, derrame cerebral, trombose das pernas e braços, amputação de membros são situações dramáticas que podem ocorrer nas pessoas que têm hábito de fumar há longo tempo. As toxinas do cigarro induzem a formação de placas de gordura ou mesmo coágulos no interior de veias e artérias, culminando com entupimento de áreas nobres de nossa circulação, como coração e cérebro.

Nos dias atuais, existem programas sociais e comunitários antitabagismo, além de medicamentos, para auxiliar na cessação deste terrível hábito. Enquanto não se consegue abandonar este hábito, é mister manter acompanhamento com cardiologista, visando prevenir diferentes doenças cardiovasculares atribuídas e associadas ao tabagismo.

MITOS E VERDADES

1) Fumar de vez em quando não afeta a saúde. MITO

2) O tabagismo afeta vários órgãos, principalmente pulmões, coração e cérebro. VERDADE

3) Fumar narguilé é mais seguro em relação ao cigarro comum. MITO

4) Existe relação entre o tabagismo e a ocorrência de infarto do coração. VERDADE

5) Parar de fumar pode aumentar o tempo de vida de uma pessoa. VERDADE

6) Fumar causa somente câncer e não afeta o coração. MITO

7) Pessoas mais jovens também podem apresentar complicações cardíacas associadas ao tabagismo. VERDADE

8) Não há como parar de fumar. MITO

9) A cessação do hábito de fumar depende exclusivamente de medicamentos. MITO

10) Fumar passivamente também faz mal. VERDADE

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel

Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago

