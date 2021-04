Sensatez e Politicagem

Ontem, tivemos a grata surpresa de recebermos a informação pelo presidente da câmara sobre a proposta para a redução do orçamento daquela casa de 13 para pouco menos de 10 milhões. Um feito histórico! Enquanto em outras legislaturas se torrava com troca de mármores importados e reformas desnecessária aos finais dos anos e mandatos, desta vez optou-se por direcionar mais de R$ 300 mil por mês para que o poder executivo disponha livre de pressões e politicagens, podendo investir onde o município mais necessite. E olha, de necessidades estamos fartos!

Por outro lado, nas últimas semanas pudemos acompanhar medidas extremamente populistas e irresponsáveis de membros deste mesmo poder legislativo. O vereador Marquinhos Ferreira (PT) propôs, de forma totalmente irresponsável, a redução da tarifa de esgoto cobrada pela SAEC em até, pasmem, 80% (oitenta por cento)! Se o nobre edil fizer as devidas contas, poderá observar que 80% do total da tarifa de esgoto corresponde a 40% (quarenta por cento) do total da arrecadação da autarquia municipal. Ora, como podem chegar a cogitar que uma “empresa” abra mão de 40% do total de suas receitas? E não venham defender que o projeto não trata de 40% do total das receitas, pois em alguns casos a propositura não reduz a tarifa nos sórdidos 80%. Mesmo assim, a irresponsabilidade e insensatez permanecem grotescas!

Para refletirmos: num orçamento na escala de R$ 60 milhões, a singela redução populista pode significar até R$ 24 milhões a menos. Nos últimos anos, quando melhor gerida, a SAEC teve um superávit financeiro de algo em torno de R$ 16 milhões. E não podemos desconsiderar que a supressão do fornecimento de água por falta de pagamento foi suspensa por causa da pandemia e que a inadimplência, historicamente abaixo dos 10%, está gritante! Até parece que querem acabar com a autarquia que, apesar de todos os pesares, protege os catanduvenses dos elevados custos, por exemplo, de uma SABESP e ao mesmo tempo, tenta zelar para que o preço cobrado iniba o desperdício de um bem tão precioso!

Outra iniciativa extremamente populista que infelizmente tivemos que presenciar foi a proposta do nobre edil Luís Pereira (PSDB), em estender ainda mais as isenções do IPTU para aposentados e pensionistas. A proposta visa conceder isenções também para aqueles que recebem até 20% a mais que 2 (dois) salários mínimos. Ora, será mesmo que o município de Catanduva e as finanças da Prefeitura comportam abrir mão de tal receita? Será que os aposentados e pensionistas que recebem até R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais por mês) de um fonte segura, que via de regra não falha e cai na conta todo mês, realmente precisam desta isenção mais do que, por exemplo, quem está desempregado ou possui uma condições de pobreza sem nenhuma fonte de renda fixa? Outra conclusão não há senão a de uma proposta irresponsável e politiqueira que, infelizmente, o poder executivo sancionou quando poderia vetar. É lamentável, principalmente em um município com valores de IPTU tão desiguais, alguns até extremamente aviltantes.

Bem, chegamos aos 103 (cento e três anos) de nosso município percebendo os seguintes presentes: sensatez e politicagem, ambos com a benção sacerdotal emanada do poder executivo. E para não falar que o presente de aniversário é nulo, enquanto a redução do orçamento da câmara e o despautério com a SAEC foram ponderados pelo poder executivo com a devida sensatez, apenas a politicagem correligionária do IPTU foi tolerada. Oremos com fé!

Fabio Rinaldi Manzano

administrador público

pela UNESP, advogado

e catanduvense.

