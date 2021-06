SEMEADURA DO MEDO – UMA FORMA DE DOMÍNIO

Tem sido assim, há milênios. Entretanto, como não há mal que sempre dure e bem que nunca se acabe, nosso planeta e sua humanidade seguem um planejamento das hierarquias espirituais. Em outras palavras: transição planetária ou separação do joio do trigo. Nós terrícolas, de há muito, poderíamos estar livres do domínio que, mormente agora, nos assola com maior intensidade. Somos levianos no pensar e no agir. Dividimo-nos com extrema facilidade. Ainda não paramos para pensar que somos uma partícula do Todo e o Todo está em cada um de nós. As religiões dividem. Os partidos políticos dividem. Com esse procedimento criamos a nossa realidade existencial e patinamos, existência após existência, em busca da tão sonhada felicidade. Entretanto, Importa afirmar que a “transição” está se operando e o sistema solar já está configurado na quinta dimensão, basta observar que a luz solar se esparge na cor branca e não mais amarelada. Como sempre, a elite dominadora Nova Ordem Mundial e Partido Comunista jogam com o “terrorismo mental” para atingirem o nosso equilíbrio emocional que, nada mais é do que a pulsação da frequência vibratória do nosso cosmo celular, nosso DNA. Como única arma, eles nos impõem o medo, um processo demoníaco infalível, que nos atinge bombardeando, dia e noite, pelas redes televisivas as nossas energias físicas, ou seja, a nossa resistência — e, como tudo é energia, qualquer vibração virulenta superior à do nosso DNA nos adoece. Este é o processo de domínio, razão pela qual não devemos agir baseado no medo, mas, sim, na confiança de que somos capazes de vencer todos esses trevosos, pois somos defensores da luz Divina. A nossa libertação das hostes malignas depende de cada um. Temos que nos unir, alma a alma, pois é desta forma que a Consciência Coletiva de Toda a Humanidade Planetária se une à Consciência do Criador. É desta forma que encontraremos paz interior, pois não estamos sós no universo. Este é o único caminho para apressarmos a nossa libertação. Este é o jogo: nós habitantes deste planeta somos, agora, os responsáveis pela demora da própria libertação. A ascensão é coletiva, mas cada um tem que fazer a sua parte. Considerando que as energias vibratórias que sustentam o sistema solar já são de quinta dimensão, portanto, superior à dos trevosos, põem- lhes encurralados e, desesperados, promovem pela mídia a degradação da sociedade. Globo, Band, Jovem Pan, CNN, TV Cultura do J.D., ONU, OMS, parte da O.A.B. e todos os Youtubers comunistas/esquerdistas, todos semeiam dia e noite a construção do medo –, e fazem isto recebendo altas somas, pouco importando com o povo. A única arma que temos é elevar nossos pensamentos encontrando paz interior. Este procedimento é o que estes trevosos mais temem. Aprendamos isso! A Escala de Hawkins (Google) dimensiona nossos níveis de consciência e emoções. Reflitamos: somos livres e pensamos como escravos; o STF é um exemplo de desmando, de inquisição. Felizmente parece que o povo acordou: as manifestações se multiplicam. Os níveis de brasilidade e patriotismo se elevam. Já é um bom começo. Finalizando: A transição planetária é uma oportunidade única na história da Terra, pois quem renascer aqui viverá em novos paradigmas de conforto e felicidade jamais pensados. Entretanto, a seleção exige algumas reformas íntimas e a principal delas é: primeiro EU, depois os outros –, este paradigma não é aceito no Universo, pois o Criador está em todos e todos estão no Criador. Embora nem todos estejam preparados para esta GRANDE mudança, pois é uma questão de nível de consciência da alma ou estágio evolutivo, há que se ter compaixão pelos extremistas, pois estes estão em todas as classes sociais, independente do nível cultural, esta é a recomendação das Leis Maiores. Por derradeiro fala-se no EVENTO, que compreende: planejamento cósmico nos acontecimentos já em andamento para que a humanidade reflita e faça a sua ascensão, compreensão de que outros seres bons e maus coexistem, compreensão da matrix dominadora, da implosão das torres gêmeas, dos milhares de túneis envolvendo pedófilos e sacrifício de crianças, pandemia, dos ilícitos havidos na eleição americana, do retorno de Trump até o mês de agosto, das prisões que acontecerão em todo o mundo envolvendo inimagináveis personalidades. Estamos numa espécie de gestação para um nascimento sideral, aumento da consciência coletiva da humanidade –, uma integração com a consciência crística cósmica (o todo). Depois que toda a limpeza planetária for feita virá o Evento Final que compreende o flesh solar previsto para acontecer até 2024. Este evento significa a configuração final da quinta dimensão alterando o nosso DNA celular e uma menor densidade de toda materialidade.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL