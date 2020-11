SEJA RÁPIDO E TENTE COMPLETAR… PARTE II

No artigo publicado no último domingo do mês de outubro, foram elencados 58 provérbios populares que viralizaram no WhatSapp e mais 9 lembrados pelo colunista. Como existe um número incalculável de tantos outros e, como completá-los, segundo os especialistas, é um bom exercício de neuróbica, que tal tirar de letra e tentar acertar mais esses 58? Vamos a eles: A esperança é….; A primeira impressão…; A união…; A ordem dos fatores …; Aguas passadas…; Alegria de palhaço…; Antes tarde…; Apressado come…; Araruta tem o…; Cada um no…; Cutucar a…; Depois da tempestade…; Devagar se…; Em boca fechada…; Em rio que tem…; Em time que está…; Eu não acredito em fantasmas…; Faça que eu digo…; Ficou pior a emenda….; Hay gobierno…; Ficou mais caro o molho…; Mais perdido que…; Manda quem pode, obedece …; Melhor prevenir…; Nada como um…; Na vida, nada se cria…; Não se deve confundir espinafre de…; Não se pode servir à Deus…; Nem tudo o que…; O céu é…; O hábito….; O mar não está…; O que não mata…; O que não tem remédio…; O que os olhos não veem…; O sol nasceu…; O tempo é o…; O tiro saiu …; O trabalho …; Olho por olho…; Os últimos…; Pau que nasce…; Periquito come…; Pôr a mão…..; Por fora bela viola…; Quem conta um …; Quem espera…; Quem mistura-se com porcos…; Quem pode mais…; Quem nasceu primeiro…; Quem tem padrinho …; Quem tudo quer …; Quem vê cara…; Rei morto…; Senta que o…; Separar o joio…; Tal pai…; Tempo é…; Vão se os dedos …. Ufah!!! Além de completar todos os provérbios, tente acrescentar outros. Esse esforço de memória também faz parte do exercício. Ah, e lembre-se, como hoje é o dia de escolher novos governantes, não se esqueça que, votar certo também é um bom exercício – mas de cidadania.

