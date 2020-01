SABER ESCOLHER SEU GESTOR PÚBLICO

Há menos de um ano as eleições municipais se aproximam, já que o tempo passa muito rápido. Nessas condições, os eleitores se preparam para escolher os novos prefeitos e vereadores das mais de 5 mil cidades brasileiras, pelos próximos quatro anos.

É certo que muitos candidatos a prefeito tentam a reeleição, a exemplo dos candidatos a vereança, que também tentam se reeleger e outros tentam pela primeira vez ocupar uma cadeira junto ao legislativo, sempre com as promessas de fazer algo em benefício da sua cidade.

É claro que, ao depositar seu voto nas urnas eletrônicas, o eleitor que já está mais politizado vai consciente à votação, porém, mesmo assim, nem sempre é bem sucedido, já que as promessas daqueles que vão disputar o executivo, algumas ficam em vão e outras acabam sendo cumpridas.

Vale lembrar que a escolha de um prefeito e vereador afeta mais diretamente a vida do cidadão comum no dia a dia, principalmente no que tange ao vereador, é o que está mais próximo ao eleitor do que o postulante ao executivo municipal.

Entende-se que, todos os candidatos a prefeito ainda carregam o manto das promessas, o que não falta na política, a fim de conduzi-la nessas condições, prometendo valorizar a saúde pública, educação e segurança, três aspectos que são comuns, mesmo àqueles candidatos que postulam o Palácio do Planalto.

É preciso que o eleitor, além dos cuidados que devam ser colocados em prática, principalmente no tocante àqueles que se apresentam como salvadores da Pátria, somente eles têm solução para que os problemas pertinentes à sua cidade deixem de ser obstáculos e se transformem em realidade as reivindicações da comunidade.

Lembro-me do ano de 1.961, apesar dos meus 21 anos, quando foi eleito prefeito de São Paulo Prestes Maia, tendo sido um gestor notável, preocupado com a cidade e seus desafios, passando o cargo ao brigadeiro José Vicente de Faria Lima, este, por sinal, também foi um ótimo administrador, tendo como “slogan” a colher de pedreiro e os serviços executados por ela.

Um bom gestor público cuida do transporte com zelo e afinco, da saúde e da educação, do saneamento básico e da construção de casas populares. Tudo deverá ser feito com transparência. Além disso, é preciso ouvir a população, principalmente dos bairros e aceitar as críticas por esse ou por aquele motivo, além de realizar concurso público quando necessário, bem como não usar esse cargo para beneficiar a si próprio e familiares.

Valorizar o nosso voto é indispensável, que é escolher bem quem queremos, notadamente prefeito de cada cidade e que saiba gerir com todo o esmero o erário público. Por isso, além desse aspecto, é fundamental que valorize o transporte público, pavimentação asfáltica, creches e hospitais, necessidades prementes para o bem-estar da própria população.

Devemos saber, entretanto, quem é o nosso candidato e conhecer a vida pregressa de cada um deles, com efeito, uma boa ideia é conhecer seus projetos e que estejam em sintonia com a nossa consciência, por sinal, isso se aplica à própria vida de cada cidadão que tem em mente o melhor para si e para a própria família.

É evidente que, muitas vezes, não temos muita opção, porém, isso não deve ser empecilho para votar. Uma das sugestões é buscar informações com amigos, pais ou professores, principalmente os jovens que irão votar pela primeira vez, deverão colher subsídios em torno dos candidatos que reúnam melhores condições para cargos eletivos.

Enfim, vivemos num estado democrático de direito, portanto, nós, cidadãos, temos o direito de participar do poder público e vigiar atentamente o seu funcionamento. Isso é nossa obrigação, enquanto cidadãos. Finalmente, todo cuidado é pouco na hora de escolher o futuro gestor de sua cidade.

Que os novos prefeitos, mesmo aqueles reeleitos, o mesmo acontecendo com os vereadores, que sejam bem sucedidos em seus cargos.

Alessio Canonice

alessio.canonice@bol.com.br

**Os artigos publicados são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião de O REGIONAL**