RENOVAÇÃO COLOCADA À PROVA CONTRA A VELHA POLÍTICA

Catanduva espera que os novos vereadores tirem a presidência do grupo que administra a Câmara, há quase vinte anos e que, supostamente, transformaram a Casa do Povo em um trem da alegria, com “aspone” para todo lado, gastando em torno de quatro milhões por ano do nosso suado dinheiro com quarenta e nove cargos de confiança, e há indícios de que parte destes são cargos distribuídos aos vereadores que fazem parte deste grupo, como moeda de troca para votarem para presidente. A postura dos novos na votação para a próxima mesa diretora e a política administrativa do novo presidente demonstrará se a renovação valeu a pena, ou se a velha política da barganha e do cabideiro de empregos vão continuar. Por Oportuno: creio, segundo as premissas da Transição Planetária, de acentuada magnitude neste mês de dezembro, que as forças do bem construirão junto aos novos eleitos um novo paradigma para melhor aproveitamento dos impostos recolhidos aos cofres do município, pois os gastos atuais não espelham as reais necessidades do Legislativo. Informações obtidas no site da Câmara. Fiquemos de olhos abertos nos próximos capítulos.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. jlmirria@gmail.com

