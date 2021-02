REINÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS

Uma das novidades que achamos se enquadrar à contaminação do vírus da coronavírus é o retorno das aulas presenciais, conforme decisão das autoridades do ensino e dos governos estadual e municipal, apesar do ponto crítico e delicado em que se encontra a fase pandêmica em todo o território Nacional, notadamente no Estado do Amazonas.

Há de se ressaltar que este feito não deixa de se constituir numa surpresa, pelo menos por uma boa parte da população, já que os cuidados de prevenção neste campo sempre foram de uma exigência à toda prova, onde os perigos de contaminação em crianças foram mais que comprovados, porém, de repente, eis que a rotina das escolas volta à normalidade.

É evidente que existe o temor de muitos pais devido aos riscos de contaminação e, nessas condições, proteger os filhos é prioridade, tanto é que poderão haver opções por parte de alguns pais se levam ou não os filhos às escolas, tanto das redes municipal, estadual ou de ordem particular.

De outro lado, havendo opção contrária às aulas presenciais, entende-se que o prejuízo é mais que certo aos alunos, mesmo com os recursos da internet, sabemos que não fazem o mesmo efeito do que a presença física das crianças e adolescentes quando participam ativamente das aulas presenciais.

Há praticamente um ano essas crianças e adolescentes estão recolhidos em suas residências, tentando de alguma forma acompanhar a evolução do aprendizado, porque à media que os dias se sucedem o prejuízo poderá se tornar ainda maior contra um aperfeiçoamento mais eficaz e mais condizente com a evolução neste aspecto.

A presença física desses alunos junto às escolas servia para aumentar o leque de amizades, mormente na faixa etária de idade de cada um deles, além da troca de ideias e dúvidas sobre as lições do dia a dia que faziam parte da própria rotina escolar.

Entendemos que as autoridades do ensino, sentindo a necessidade de aprimoramento do aprendizado, de comum acordo com os governantes dos estados e prefeitos de vários municípios espalhados pelo Brasil, partiram para essa decisão, porém, ficam as dúvidas se terão êxito com as aulas presenciais.

As autoridades escolares sabem perfeitamente que o risco da contaminação da doença não é novidade, mas sentem que o aprendizado precisa se enquadrar à evolução dos tempos, porque os meses vão se escoando e chegam a um determinado momento em que alguma iniciativa deva ser colocada em prática para o bem do ensino em todos os aspectos que o compreendem.

Saliente-se que a decisão da data retorno presencial caberá a cada instituição e, de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (SIEESP), 95% das escolas particulares já decidiram pela retomada desde o dia primeiro do mês em curso.

Há um aspecto a ser abordado e com certa exclusividade o fato de que na rede pública estadual o governo de São Paulo decidiu adiar o retorno para o dia 8 de fevereiro, mas as escolas já se encontram abertas a partir da última segunda-feira para atividades de acolhimento e oferecimento de merenda aos estudantes mais vulneráveis.

Ainda, com relação ao retorno das aulas, não está descartada uma possível decisão judicial, tanto é que a juíza Simone Gomes assim se expressou: “a situação atual da crise sanitária não justifica a retomada das aulas presenciais nas escolas localizadas nas áreas classificadas nas fases laranja e vermelha em nome da proteção ao direito à vida e que não pode ser desprezado”.

Entretanto, a prioridade da Secretaria da Educação é a segurança e saúde de todos os estudantes e servidores da educação, além do direito à própria educação, alimentos e saúde emocional de todos que frequentam os estabelecimentos de ensino.

Independente do número de alunos a comparecer às aulas, que sejam preservados os cuidados de prevenção com todo rigor necessário.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@bol.com.br.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL