Receita para provar uma boa franquia em alimentação

A franquia ou franchising tem se mostrado ao longo dos anos um recurso poderoso para novos empreendedores, especialmente no ramo da alimentação. Neste segmento, sua expansão tem sido notável, porque a alimentação é um setor que ninguém pode abrir mão. Além da necessidade elementar de sobrevivência, o paladar é um dos sentidos mais prazerosos e, portanto, convidativos para repetidas experiências pelos consumidores, o que naturalmente gera receita recorrente para os franqueados do setor alimentício.

A nossa experiência em franquia em espetinhos tem se consolidado desde que a ideia surgiu há 10 meses e depois quando nos tornamos um franqueador master desse negócio. O varejo fast food hoje tem se caracterizado por uma altíssima padronização, quase uma comoditização, portanto precisávamos inovar, e nos diferenciar de outros players no segmento.

Na verdade, a estratégia foi muito simples. A ideia posta em execução era a de que não vendíamos apenas alimentos, mas principalmente qualidade e um ótimo atendimento. Tínhamos que buscar, portanto, os melhores produtos nos melhores fornecedores de carnes e nossa brigada de atendentes precisava ter um treinamento inigualável ao lidar com clientes, inclusive no trato e convívio com pessoas difíceis, extremamente exigentes ou até com preciosismos (o que naturalmente tem sido raro).

O resultado veio rápido. Hoje nossa unidade tem uma taxa de fidelização de clientes que margeia os 90%, o que é altíssimo em qualquer tipo de varejo. Por meio de ajustes nas lojas da rede Churras Express, e demandas dos nossos consumidores, ampliamos a linha de produtos, oferecendo não só espetinhos, mas diversos tipos de acompanhamentos, como saladas, porções, petiscos, combos, o que trouxe uma nova clientela cativa para os horários de almoço, jantar e principalmente para o happy hour. Consequentemente, como resultado dessa operação, surgiu uma maior abertura na amplitude de negócio, que a princípio não estava programada nesse ambiente.

Um detalhe importante para o perfeito andamento do nosso negócio, em nosso caso, primeiro franqueado do Churras Express, foi ter tido livre arbítrio para opinar sobre mudanças estratégicas e novas parcerias da franquia. Após mais de 30 anos na área de marketing, tendo trabalhado nas maiores e mais conceituadas empresas multinacionais do setor de feiras, eventos e conferências, minha meta era simples, procurar uma marca nova de franchising, em expansão, e pela qual tivéssemos a oportunidade de contribuir em todos os ajustes necessários.

O começo foi participar ativamente das escolhas e ajustes para o azeitar a operação. Após um período de intenso de serviço me tornei franqueado master e hoje somos a loja com o maior faturamento da marca. Nosso investimento total foi pago em apenas quatro meses de funcionamento. Temos também o privilégio de ser a loja piloto da rede, que traz e testa todas as novidades e novas parcerias para o grupo. O Churras Express deve chegar a 100 lojas até o final deste ano, ou seja, um crescimento exponencial para o setor.

Dentro do planejamento geral de marketing desta franquia, foram também formalizados relacionamentos estratégicos com parceiros comerciais de delivery como ifood, ubereats, e rappi e com empresas de vouchers de descontos como Peixe Urbano, e outros que ainda estão em negociação. Estas relações potencializaram muito as vendas e hoje são responsáveis por 40% do faturamento da marca.

Fora estes fatores, a comunicação de marketing da Churras Express tem focado as redes sociais, mas sem esquecer a mídia offline e a decoração interna. O crescimento da clientela é constante, e em muito fortalecido por várias promoções e sorteios em que são divulgados novos itens do cardápio. Os lançamentos semanalmente de ‘novas pedidas’ do menu são um outro diferencial, porque desta forma os clientes sempre encontram novidades em nossas próprias lojas e não na concorrência. Afinal, especialistas dizem quer brasileiro é “novidadeiro”. O trabalho desenvolvido, consequentemente, busca novidades e diferencias inovadores, que oferecem uma experiencia única para o consumidor final.

Um indicador de performance importante para nós tem sido nossa nota nos apps de delivery e também os elogios diretos dos clientes. Eles apontam que estamos no caminho certo. Temos muitas novidades a caminho como parcerias com grandes marcas de cerveja e mais algumas surpresas. Porém essas notícias serão divulgadas estrategicamente no momento certo. O importante é reforçar que franquia de espetinhos é sempre um negócio de primeira e muito apetitoso!

João Paulo Spera de Almeida

executivo em estratégia, captação e consultoria para eventos; além de proprietário e franqueado master da Churras Express (Aeroporto)

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL