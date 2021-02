QUE BICHO É ESSE?

Essa é mais uma daquelas pérolas que viralizam na internet e que vale a pena reproduzir. A lista foi bastante enriquecida com outras charadas e, esse é mais um daqueles exercícios que dizem serve para massagear o cérebro. Será? Pelo sim, pelo não, não deixa de ser divertido, não é mesmo? Então, vamos às frases: – “A loja não tinha nenhum freguês, estava às ”. – “É incrível como se lembra de tudo, tem memória de .” – “Sempre defende seus interesses: vive puxando a brasa pra sua ”. – “Foi enganado: comprou por .” – “A cor é indefinida: parece cor de quando foge.” – “Que antigo! Parece do tempo do .” – “Desista! Pode tirar o da chuva.” – “Que tal fazer uma ? – cada um dá um pouco.” – “Ficou tão bravo que soltou os.” – Quem nasceu primeiro, o ovo ou a .”(essa é velha!!!) – “Ficou desconfiado, com a atrás da orelha.” – “Não se precipite! Não ponha o carro na frente dos .” – “Não me amole! Vá pentear .” – “Não conte o segredo! Boca de .” – “Ficou encharcado feito um _ molhado.” – “Como você aguenta! Pare de engolir .” – “Lobo não come .” – “Fique na sua! Cada no seu galho.” – “ Fique quieto! _ que muito pula quer chumbo.” – “É mais fácil um _ passar pelo fundo de uma agulha do que…” – “Dois _ não se beijam.” – “_ que não anda, vira cinto.” – “_ que não anda, não engole .” – “_ dado não se olha os dentes.” – “_ come milho, _ leva a fama. – “Em festa de , não pia.” – “_ velho não pega marcha.” – “_ que ladra, não morde.” – “_ escaldado tem medo de água fria.” – “_ mordido de cobra tem medo de linguiça.” – Ninguém chuta _ morto.” – “A _ foi pro brejo”. – “Está com o _ na sombra.” – “Quem não tem , caça com .” – “Mais perdido do que _ que caiu de caminhão de mudança.” – “É tão pão duro que parece ter _ no bolso.” – “É como colocar a _ para tomar conta do galinheiro.” – “Boca fechada não entra .” – “Esse cara deve ter _ na cabeça.” – “Esse cara deve ter titica de _ na cabeça.” – “Você está com um bafo de .” – “Dor nas costas? Deve ser bico de .” – Senta que o _ é manso!!!” – Quem vai por o guizo no pescoço do ?” – Aonde a _ vai, o _ vai atrás.”(bem manjada!) – “Chegou a hora da _ beber água.” – “É tão fingido que chorou lágrimas de .” – “Você é tão ignorante que parece uma .” – “O cara caiu como um no golpe.” – “Ninguém vai cantar de _ aqui na minha casa!” – “Foi tudo planejado, mas o negócio deu .” – “Ela é uma mãe .” – “Essa menina é a _ negra da família.” – “Ele é tão frio e tolerante que parece ter sangue de .” – “Olá, eu sou o e estou na nota de R$200. Se você ainda não me viu é porque és um duro!” – “O coração humano tem olhos de .” – “O bom não berra.” – “Não se cutuca a _ com vara curta.” – “ amarela, quem falar primeiro…”(é das antigas e dos tempos de infância) – “Uma só não faz verão.” – E, pra fechar o zoológico, frase extraída da música “O Portão”, de Roberto Carlos: “Eu parei em frente ao portão, meu _ me sorriu latindo.” – E aí? Lembrou-se de toda a bicharada? Se lembrou ou errou uma ou duas, melhor continuar em casa de quarentena aguardando o dia de tomar a vacina. Com certeza você é do grupo de risco! kkkkkk.

