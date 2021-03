Quatro passos necessários em 2021 para resolver a crise do ensino a distância

Por onde começamos a discutir o estado atual da educação? As escolas rapidamente adotaram o ensino remoto por causa da pandemia do Covid-19, mas a qualidade dessa educação é questionável. Os alunos se sentem sobrecarregados e esgotados. Os educadores estão se dedicando ainda mais ao trabalho, tentando encontrar maneiras de tornar as aulas mais interativas para alcançar os resultados desejados. Os pais tiveram que se adaptar em casa com pouco ou nenhum tempo para se preparar, alguns alunos até pularam o ano letivo por completo. Mesmo para faculdades e universidades, que há muito oferecem algum tipo de experiência de aprendizado online, tem sido difícil lidar com a mudança abrupta e completa para o ensino virtual.

Aqui estão quatro coisas que precisam acontecer em 2021 (e além) para resolver a crise que estamos vendo atualmente na educação:

Dar mais autonomia aos professores para digitalizar e personalizar as aulas

O aprendizado remoto não é simplesmente habilitar uma sala de aula remotamente. Os professores devem abordar a diferenciação – adaptando o ensino para atender às necessidades individuais dos alunos – e ao mesmo tempo garantir que as aulas sejam bem preparadas. Com o aprendizado ocorrendo em qualquer lugar, os professores agora devem pensar nas crianças que estão cercadas pelo caos em casa. Aquelas que estão cuidando de irmãos enquanto tentam aprender ao mesmo tempo, algumas que podem encontrar erros repentinos na internet e outras que não têm nenhum material escolar (a pandemia expôs ainda mais a desigualdade).

O que é necessário: uma solução de comunicação all-in-one baseada em nuvem que fornece funcionalidade de colaboração completa (chamadas, reuniões, mensagens, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, gravação) com desempenho de sistema confiável para ajudar os educadores a ensinar, se envolver e se adaptar em meio a essas situações de mudança. Isso pode significar que eles filmem com antecedência um vídeo de orientação para uma tarefa difícil a fim de que possam passar mais tempo com os alunos individualmente. Ou decidir que planilhas de exercícios em casa não estão funcionando e mudar rapidamente para o compartilhamento de tela para ler e explicar o conteúdo. Essa solução também precisa funcionar em qualquer dispositivo e rede, de forma que tudo isso possa acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo.

Simplificar as comunicações com um aplicativo UCaaS all-in-one

Os professores não precisam apenas de uma solução que lhes permita trabalhar de seu jeito, mas também consolide as comunicações para facilitar o trabalho. Eles devem ser capazes de ligar, conversar e iniciar ou participar de videoconferências de qualquer dispositivo – desktop, tablet, telefone celular – com acesso a todos os arquivos, como aulas em PowerPoint, gravações de aulas e tarefas em um lugar seguro com fácil acesso, conforme necessário.

Dessa forma, um professor pode ligar para um pai em qualquer dispositivo para discutir por que o aluno entrou atrasado na aula cinco vezes consecutivas. Ele pode facilmente escalar a chamada para uma sessão de videoconferência, na qual pode mostrar aos pais o registro de presença por meio do compartilhamento de tela. E o professor também pode compartilhar um formulário de consentimento dos pais por meio de um chat persistente, o que significa que o histórico da conversa será preservado se os pais não conseguirem abrir o arquivo imediatamente. Tudo isso deve acontecer em uma interface fácil de usar.

Repriorizar os professores como humanos

A pandemia introduziu novos fatores de estresse, demandas e preocupações com a saúde mental no cotidiano de professores já sobrecarregados (a hashtag #teachersarehumans, aliás, estava circulando bem antes dela). Essa é uma questão complicada que justifica sua conversa, mas deve ser observada enquanto olhamos para um futuro de melhores experiências educacionais.

Durante a Covid-19, os educadores têm a tarefa quase impossível de cuidar do filho de outra pessoa – na verdade, centenas ao longo de cada dia – enquanto também cuidam das próprias famílias em casa. Muitos são pais com filhos pequenos que dependem totalmente deles para navegar nas instruções remotas que seus professores estão lhes dando. A pandemia também acrescentou a ilusão de que os professores estão presentes e disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Os educadores estão recebendo e-mails no meio da noite sobre o curso e as lições, assim como de pais e administradores que entram em contato após o horário de trabalho. Muitos professores também acham que o governo está colocando neles expectativas irrazoáveis em relação à avaliação e ao “ensino para provas”, especialmente durante uma época em que os padrões normais não se aplicam mais. Não há uma resposta fácil aqui. Isso exigirá uma mudança coletiva de mentalidade entre legisladores e pais, bem como a conscientização dos alunos sobre quem são seus professores fora da sala de aula.

Introduzir novos níveis de Inteligência Artificial (IA) para tornar o aprendizado online mais fácil e envolvente

Há aplicações de IA fáceis e de baixo risco que as escolas podem adotar para melhorar a experiência de aprendizagem online. Lembra-se daquela criança que mencionei antes, cercada pelo caos em casa? Isso pode ser cachorro latindo ou barulho de pratos enquanto o almoço está sendo preparado. Existem soluções de comunicação habilitadas por IA que podem detectar a fala de maneira inteligente e separá-la de todos os ruídos de fundo para que os usuários a ouçam integralmente. Quando aquele aluno deseja falar ou fazer uma pergunta, pode fazê-lo independentemente do barulho do ambiente. Enquanto isso, a gravação da aula permanecerá cristalina para o professor, que a arquiva para referência futura.

Outro recurso interessante é a apresentação infundida com IA. Para eventos de grande escala, perfeitos para salas de aula com dezenas de alunos, ela permite que os educadores criem experiências virtuais mais envolventes se sobrepondo ao material apresentado. Gestos manuais e expressões faciais tornam-se mais pronunciados e eficazes, e os professores podem chamar a atenção de seus alunos e mantê-los engajados. Aqueles que não estão falando não aparecem nesse modo de apresentação. Além disso, com algumas regras simples, a IA pode responder a perguntas frequentes, como “onde encontro o guia de estudo para o teste na sexta-feira?”.

Nenhuma tecnologia substituirá a experiência humana, mas ainda assim podemos criar experiências de aprendizagem online que importam.

Jenifer Bond

Líder de vendas da Avaya.

