QUALIDADE E EFICIÊNCIA COM OS GASTOS PÚBLICOS

A qualidade e eficiência dos gastos públicos, muitas vezes, são confundidos com economia ou formas nada razoáveis de gerir a coisa pública.

Não que economizar não seja importante, longe disso, mas os termos da chamada são muito mais profundos e transformadores.

Gerir os gastos públicos com eficiência é um desafio que mormente é obrigação de todo administrador. Ainda que no Brasil seja exceção aqueles que pautam seu trabalho por este trajeto, temos inúmeros exemplos e modelos que merecem ser observados e seguidos.

Eficiência significa, de modo bastante simplificado, fazer mais com menos. É alcançar metas e pavimentar caminhos de crescimento e desenvolvimento sustentáveis capazes de preparar o solo para as próximas administrações.

Não se pode gerir com imediatismos, pois assim, acabamos por fechar os olhos para um processo que não se encerra com o final do mandato e causamos prejuízos incalculáveis para os sucessores e, sobretudo, longe do interesse público.

A consciência de que fazemos parte de um processo contínuo e que

momentaneamente temos o privilégio de contribuir para esta engrenagem capaz de mudar a vida de milhares de pessoas, é fator essencial para o sucesso da administração.

No legislativo catanduvense estamos zelando por essa conduta e pretendemos, com uma nova plataforma de trabalho, cumprir com estas obrigações enquanto à frente da Cada de Leis.

Os cinco eixos que norteiam este trabalho são a eficiência dos gastos públicos, interação social, avaliação e fiscalização de políticas públicas, índices de desenvolvimento (econômico, social, educacional, saúde, comunicação social e tecnologia da Informação) e, por fim, a ação parlamentar.

De forma direta e clara, temos pautado nosso trabalho pela austeridade e, de forma histórica, já ordenamos a diminuição dos repasses do executivo para o legislativo para o próximo ano e, sobretudo, honrando a confiança depositada nesta nova legislatura.

Pequenos passos que transformarão a vida de todos nós.

Gleison Begalli Rocha

Professor do Colégio São Mateus, ursilhista, Rotariano e Enxadrista

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL