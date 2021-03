Proteção Social na pandemia

É impossível lembrar 2020 sem relacioná-lo ao ano do novo coronavírus. À medida em que a doença evoluía, olhares se voltavam para o avanço da ciência na tentativa de desvendar os mistérios do vírus que parou o mundo.

Para que a pandemia não fosse ainda mais devastadora aos mais vulneráveis, o Governo do Estado de São Paulo implementou o que pode ser considerado o maior Plano de Proteção Social da América Latina, com mais de 60 medidas e novos programas, com o objetivo de garantir a proteção social de 12 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade.

Para a Secretaria de Desenvolvimento Social, o ano foi especialmente desafiador, tendo em vista a quantidade de adaptações para garantir proteção social à população paulista na pandemia. Segurança alimentar, proteção social, sanitária e transferência de renda às pessoas em maior vulnerabilidade estão entre as prioridades da pasta.

O Programa Alimento Solidário promoveu, em 2020, a entrega de mais de 1,4 milhão de cestas, garantindo a segurança alimentar de mais de 4 milhões de pessoas em extrema pobreza nas seis regiões metropolitanas do Estado.

O Bom Prato e o Vivaleite, dois principais programas de segurança alimentar do Estado, também tiveram adaptações importantes.

Os restaurantes passaram a servir refeições em embalagens descartáveis, ampliaram o horário de atendimento para os finais de semana e feriados, e serviram três refeições diárias todos os dias (café da manhã, almoço e jantar), sendo mais de 600 mil gratuitamente para pessoas em situação de rua, devidamente cadastradas pelos municípios.

No Vivaleite, foram 15 litros de leite enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D, por mês para acolhidos em 590 equipamentos para idosos em vulnerabilidade social, totalizando mais de 21 mil beneficiários.

A pasta social buscou concentrar seus esforços em barrar o expressivo aumento da pobreza, com foco nos benefícios e programas de transferência de renda, com destaque para o programa Renda Cidadã e Renda Cidadã Idoso, Ação Jovem, além do apoio ao resgate do Auxílio Emergencial.

Vale destacar ainda a implementação de 50 novos alojamentos provisórios para a população em situação de rua em todo o Estado, a abertura de três repúblicas para pessoas recém saídas das ruas, nas Comunidades Terapêuticas, e a inauguração de 16 Centros de Convivência do Idoso no Estado.

O constante esforço do Governo do Estado, o apoio do empresariado, gestão próxima aos municípios e o diálogo com a sociedade foram os grandes propulsores para a implementação de soluções que formaram esse grande conjunto de ações integradas de proteção social.

Célia Parnes

Atual Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Formada em administração de empresas pela FEA-USP, atuou por mais de 30 anos na União Brasileira Israelita do Bem Estar Social (Unibes).

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL